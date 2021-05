Vypálená raketa v Izraeli zabila len 6-ročného chlapca. Nepokoje silnejú, útoky sa majú stupňovať

Raketa vystrelená palestínskym militantným hnutím Hamas z pásma Gazy zabila v stredu na juhu Izraela šesťročného chlapca. Incident sa odohral počas najnovšieho ostreľovania židovského štátu islamistami, píše tlačová agentúra AFP.

“Šesťročný chlapec bol zabitý, keď raketa vystrelená z pásma Gazy zasiahla obytnú štvrť v meste Sderot,” uviedla izraelská dobrovoľnícka záchranárska organizácia United Hatzalah s tým, že ošetruje štyroch ďalších ľudí vrátane jednej osoby so “závažnými” zraneniami.

