Čo sa deje v Izraeli? Schyľuje sa k vojne, vystrelilo sa už vyše 1 000 rakiet, zomreli desiatky ľudí

Izrael a Palestína sú prenesene už dlhé desiatky rokov akoby posadené na sudoch s pušným prachom. Stačí malá iskra a začína sa reakcia, ktorá sa potláča iba veľmi ťažko a často za cenu veľkých strát a to, žiaľ, nielen materiálnych, ale aj ľudských. Momentálna situácia v tomto regióne je mimoriadne znepokojujúca a konflikt stále viac eskaluje.

Najnovšie agentúrne správy hovoria, že vyše 1000 rakiet vypálili palestínski militanti z pásma Gazy na Izrael od pondelka večera, keď došlo k eskalácii násilia medzi oboma stranami po niekoľkodňových nepokojoch vo východnom Jeruzaleme.

Židovský štát na útoky reaguje náletmi, ktoré pokračujú už piaty deň. Iba od pondelka bolo v pásme Gazy zabitých 35 Palestínčanov, vrátane desiatich detí. O život prišlo päť Izraelčanov.

Situácia pred vyhrotením situácie

Malé lokálne konflikty boli zaznamenané už začiatkom mája. Traja mladí ľudia čakajúci na zastávke autobusu boli zranení po tom, ako na nich začal strieľať páchateľ z auta. Jeden z čakajúcich neskôr zomrel. Vojaci izraelskej armády, ktorí sa tam nachádzali, začali na auto strieľať, no tomu sa podarilo uniknúť.

O štyri dni na to, 6. mája izraelskí vojaci zastrelili 16-ročného palestínskeho chlapca v Predjordánsku, ktorý zraneniam podľahol. Izraelská armáda uviedla, že na jej vojakov hádzali tínedžeri zápalné fľaše “počas rutinnej operácie južne od Nábulusu”. “Vojaci konali s cieľom zastaviť podozrivých tým, že na nich spustili streľbu,” dodala armáda. Zranenia podľa armády neutrpeli žiadni vojaci. Izraelská armáda podľa miestnych médií spustila na severe Predjordánska masívny hon na Palestínčana, ktorý v strieľal na troch Izraelčanov.

Potýčky v Jeruzaleme

Moslimovia momentálne oslavujú mesiac ramadán. 7. mája večer sa preto veľké počty Palestínčanov začali zhromažďovať k najväčšej jeruzalemskej mešite al-Aksá, kde v tom čase prebiehali večerné modlitby. Bezpečnostné zložky Izraela však mešitu obsadili vo veľkých počtoch, čo vyvolalo nevôľu u moslimov.

Izraelčania mešitu zabezpečovali nielen kvôli konfliktu v Predjordánsku, ale aj kvôli sporom v samotnom Jeruzaleme, kde vo štvrti Šajch Džarrá desiatkam Palestínčanov hrozí vysťahovanie po dlhom právnom boji so židovskými osadníkmi, ktorí sa pokúšajú získať kontrolu nad nehnuteľným majetkom v tejto štvrti.

Izrael obsadil východný Jeruzalem v šesťdňovej vojne v roku 1967 a neskôr si ho anektoval, čo nebolo uznané väčšou časťou medzinárodného spoločenstva.

Výsledkom tohto napätia bolo, že najmenej 163 Palestínčanov a šesť príslušníkov izraelskej polície utrpelo zranenia. Väčšina zranení bola spôsobená pogumovanými kovovými projektilmi a šrapnelmi z omračovacích granátov.

Prilievanie oleja do ohňa

Na situáciu hneď zareagoval Irán, ktorý vyzval v sobotu Organizáciu spojených národov, aby odsúdila piatkový izraelský policajný zásah pri mešite al-Aksá vo východnom Jeruzaleme, ktorý sa podľa Teheránu rovná “vojnovému zločinu”. Iránske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení odsúdilo “útok na mešitu al-Aksá armádou okupantského režimu”. “Tento vojnový zločin znovu ukázal svetu zločinný charakter nelegitímneho sionistického režimu,” dodal iránsky rezort diplomacie.

Irán zároveň vyzval OSN “a ďalšie medzinárodné inštitúcie, aby na základe svojej záväznej povinnosti konali voči tomuto vojnovému zločinu”.

Pridalo sa aj Turecko a prezident Recep Tayyip Erdogan odsúdil piatkové strety medzi izraelskými bezpečnostnými silami a Palestínčanmi a označil Izrael za krutý teroristický štát. “Izrael, krutý teroristický štát, barbarsky a bez akejkoľvek morálky útočí na moslimov v Jeruzaleme, ktorých jediným záujmom je ochrana ich domovov a posvätných hodnôt. Násilie v Jeruzaleme bolo “útokom na všetkých moslimov,” povedal Erdogan a dodal, že “chrániť česť Jeruzalema je povinnosťou každého moslima.” Turecký prezident vyzval všetky krajiny, najmä moslimské, aby zareagovali.

Následky prišlo okamžite

V pondelok stovky ľudí utrpeli zranenia pri násilných potýčkach medzi izraelskou políciou a Palestínčanmi, ktoré opätovne vypukli pri mešite al-Aksá vo východnom Jeruzaleme. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na údaje palestínskeho Červeného polmesiaca.

“Zranené sú… stovky ľudí,” uviedol Červený polmesiac v krátkom tlačovom vyhlásení s tým, že zhruba 50 osôb bolo hospitalizovaných. Stovky ľudí hádzali na príslušníkov izraelských bezpečnostných síl kamene a iné predmety. Izraelská polícia na rozohnanie davu nasadila omračujúce granáty, slzotvorný plyn a gumové projektily.

Začali skutočné útoky

Spor začal rýchlo eskalovať a v pondelok ráno boli z pásma Gazy smerom na juh Izraela vystrelené tri rakety, pričom najmenej jednu z nich zneškodnil izraelský mobilný obranný systém Železná kupola. Tie vystrelilo palestínske radikálne hnutie Hamas. Okrem toho, počas dňa predtým boli z pásma Gazy prakticky nepretržite vypúšťané zápalné balóny, ktoré po dopade na zem spôsobili desiatky lokálnych požiarov na juhu Izraela. Šarkany a héliom naplnené balóny so zápalnými alebo výbušnými predmetmi vypúšťajú radikáli z radov palestínskych Arabov nad územie Izraela, aby tam požiarmi ničili úrodu na poliach či lesné porasty. Izraelská armáda sa tieto balóny snaží zneškodňovať za pomoci dronov.

Islamisti z palestínskeho hnutia Hamas neskôr v pondelok Izrael varovali, že bude čeliť eskalácii situácie, ak sa izraelské bezpečnostné zložky do jednej hodiny nestiahnu z okolia mešity al-Aksá vo východnom Jeruzaleme.

Neskôr nasledovalo ďalšie odpaľovanie rakiet smerom na Izrael a židovský štát na to reagoval náletmi. Pri nich zahynulo deväť Palestínčanov, vrátane troch detí, uviedlo palestínske ministerstvo zdravotníctva.

Netanjahu: Hamas prekročil “červenú čiaru”, Izrael bude reagovať silou

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zdôraznil, že židovský štát bude “odpovedať silou” na útoky Hamasu. “Budeme odpovedať silou. Nebudeme tolerovať útoky na naše územie, naše hlavné mesto, našich občanov a vojakov. Tí, ktorí na nás zaútočia, zaplatia vysokú cenu,” dodal.

Izrael potom začal s odvetnými útokmi na ciele Hamasu. “Začali sme, a opakujem, začali, útočiť na vojenské ciele v Gaze,” povedal hovorca izraelskej armády Jonathan Conricus novinárom. Nálety si vyžiadali najmenej 20 mŕtvych, vrátane deviatich detí.

Židovský štát tiež pripustil aj pozemnú operáciu proti militantom, pričom hovorca armády povedal, že izraelská armáda je iba v počiatočných fázach protiútokov.

Obete na oboch stranách

Včera Izrael informoval, že rakety vystrelené na Izrael zabili dve ženy v juhoizraelskom meste Aškelon. Hamas iba počas piatich minút vypálil na mesto Aškelon a neďaleké mesto Ašdod až 137 rakiet.

Izraelčania neskôr včera náletmi zničili 12-poschodovú budovu v meste Gaza, v ktorej boli aj kancelárie vrcholných predstaviteľov hnutia Hamas. Izraelské drony najskôr vypálili sériu varovných výstrelov, aby ľuďom poskytli čas na opustenie budovy predtým, ako ju armáda zničila.

Konflikt sa preniesol aj do miest, kde spolu žijú židia a moslimovia. Včera sa vyhlásil výnimočný stav v národnostne zmiešanom, arabsko-židovskom meste Lod, ktoré je dejiskom násilností, výtržností a rabovania. Ide o vôbec prvé použitie tejto mimoriadnej právomoci nad arabskou komunitou v Izraeli od skončenia vojenskej správy nad izraelskými Arabmi v roku 1966.

Najnovšie udalosti v Lode jeho primátor prirovnal ku Krištáľovej noci z roku 1938, keď sa nemeckí nacisti dopustili pogromu na nemeckých Židoch. Situáciu označil za veľmi vážnu a za “intifádu” izraelských Arabov. V meste podľa neho “horia synagógy, obchody a stovky áut. Po uliciach sa túlajú stovky arabských násilníkov … V Lode vypukla občianska vojna.”

Mesto bolo tiež ostreľované raketami z palestínskeho pásma Gazy, pri ktorom zahynul muž a žena.

Momentálna situácia je stále zlá

Najnovšie správy z oblasti hovoria, že izraelské letectvo pokračovalo aj v stredu ráno v útokoch na palestínske pásmo Gazy, pričom sa zameralo na cielené operácie. V utorok izraelská armáda zlikvidovala dvoch veliteľov zoskupenia Islamský džihád a večer pri nálete eliminovala aj veliteľa protitankovej raketovej jednotky Hamas.

Vodca hnutia Hamas Ismáíl Haníja uviedol, že Izrael “zapálil v Jeruzaleme a v mešite al-Aksá oheň a jeho plamene sa rozšírili aj na Gazu, preto je zodpovedný za následky.”

Haníja informoval, že Katar, Egypt a OSN ho kontaktovali s naliehavou požiadavkou na obnovenie pokoja, ale “odkaz Hamasu pre Izrael znie: Ak chce (Izrael) eskalovať (násilie), my sme na to pripravení. A ak chce prestať, aj na to sme pripravení.”