Výlet do prírody si radšej premyslite: V tejto oblasti zachytila kamera medveďa, má sa pohybovať blízko ľudských obydlí

Podľa posledných správ sa zdá, že medvede čoraz častejšie zostupujú z hôr k ľudským obydliam. V stredu bol jeden jedinec videný v obci Horná Mičiná, v okrese Banská Bystrica.

Obec vyzýva na opatrnosť

O tom, že medveď sa pohybuje po obci, informoval obecný úrad na sociálnej sieti. „Zvýšte opatrnosť počas prechádzky v prírode v oblasti Hornej Mičinej, lokalita Skalnavá. V blízkosti rodinných domov bol spozorovaný pohyb medveďa hnedého, preto zvýšte práve v tejto lokalite opatrnosť, alebo sa jej vyhnite.“

Medveďa sa dokonca podarilo natočiť aj na video.

Obec neskôr do komentárov pridala oznam, v ktorom ľudí informovala o tom, že intenzívne komunikuje so Zásahovým tímom pre medveďa hnedého z Banskej Bystrice. „Hneď po nahlásení výskytu medveďa monitorovali, zahnali späť do prírody (smer Šalková) a dnes inštalujú fotopasce. Následne jeho správanie vyhodnotia. Ďakujeme za zachovanie opatrnosti,“ píše úrad.