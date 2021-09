Vydržia nadržanci 40 dní bez sexu alebo si to rozdajú aj päťkrát za noc? Najerotickejšia šou sa vracia na Netflix

Na Netflix mieri ďalšia séria horúcej, mierne kontroverznej a predovšetkým divákmi streamovacej služby mimoriadne obľúbenej šou Too Hot To Handle. Tentokrát sa pozrieme na nadržaných účastníkov z Latinskej Ameriky a Španielska. Podarí sa im vydržať bez sexu a odniesť si 100-tisíc dolárov?

Prvá séria Too Hot to Handle uzrela svetlo sveta na Netflixe ešte minulý rok, kedy bola mimoriadne dobrým osviežením počas pandémie. Okamžite sa dostala to rebríčka Top 10 v krajinách po celom svete a my sa nečudujeme prečo. Ak vás náhodou táto šou obišla, má na prvý pohľad veľmi jednoduchú cieľ, ktorý však nie je vôbec jednoduché splniť.

Vydržia 40 dní bez sexuálnych aktivít? Určite nie!

Súťažiaci totiž musia vydržať bez sexu, bozkávania alebo sebauspokojovania sa. Jednoducho majú zakázaný akýkoľvek sexuálny akt. Ak to porušia, z celkovej výhry sú im odpočítavané mastné sumy, podľa toho, aký závažný ich priestupok je.

Možno si poviete, že nie je nič náročné na tom, vydržať niekoľko týždňov bez akéhokoľvek fyzického kontaktu. V Too Hot to Handle to však takto nefunguje. Nezadaní účastníci sú totiž poriadne nadržaní a nemyslia na nič iné, než na sex.

Sex alebo peniaze?

Dokonca na začiatku ani netušia, že sa ocitli práve v tomto programe a sú presvedčení o tom, že ich nasledujúce dni čaká predovšetkým množstvo nezáväzného sexu. Navyše sa nachádzajú na exotickom a luxusnom mieste, kde všetko láka k hriešnym sexuálnym aktivitám.

Iba nedávno Netflix uviedol brazílsku verziu Too Hot to Handle, ktorá bola ešte temperamentnejšia ako originál. Dokonca jeden z párov si užil sex až päťkrát za noc a seba aj ostatných pripravili o tisíce z výhry.

Exotické prostredie, horúce slnko a partia nadržaných s chuťou sa zabávať

Podarí sa Latinskej Amerike a horúcemu Španielsku toto prekonať? Tentokrát sa partia nadržancov dostane na tropický ostrov v presvedčení, že ich čaká najerotickejšie leto plné exotiky. To ešte netušia, že v najbližších 40 dňoch budú musieť na sex zabudnúť a snažiť sa nadviazať hlbšie emocionálne vzťahy.

Noví súťažiaci a súťažiace sú rovnako nadržaní a ako uvádza jeden z nich už v ukážke Netflixu, vie o tom, že je závislý na sexe. Plány s nezáväzným užívaním si im prekazí Lana, ktorá im zakáže akékoľvek sexuálne aktivity. Napriek tomu nebude chýbať porušenie pravidiel, pretože ovládanie sa nie je silnou stránkou tejto partie.

Dokážu nadviazať ten pravý vzťah?

Ako sme mohli vidieť v dvoch anglických verziách a aj v tej brazílskej, budú sa musieť učiť skutočným hodnotám a hlavnú výhru si napokon môže odniesť iba ten, kto nájde aj inú podstatu vzťahu, než vášnivý sex.

Ak ste videli predchádzajúce série, určite vám napadla otázka, či všetko, čo sa v šou prezentuje ako autentické, také skutočne aj je, alebo účastníci dostanú vopred pripravený scenár, ktorého by sa mali držať, alebo podľa ktorého majú viesť svoje kroky.

Všetko má byť úplne autentické

Jednoznačnú odpoveď na ňu vám pravdepodobne neprinesieme. Rozhodol sa to preskúmať aj portál Screen Rant, ktorý zhrnul vyjadrenia k tejto téme od bývalých súťažiacich. Sú však dosť protichodné a nezhodujú sa.

Harry Jowsey, ktorý sa zúčastnil prvej série, prezradil, že niektoré momenty reality šou sú viac autentické a iné zas menej. Uviedol, že producenti nemajú problém pri nakrúcaní priamo vstúpiť do niektorých scén a nasmerovať ich podľa toho, ako sa im páči. Respektíve, čo si myslia, že by mohlo byť atraktívne pre dychtivých divákov sediacich pred obrazovkami.

Nicole O’Brien, ďalšia účastníčka prvej série Too Hot To Handle, však hovorí niečo iné a teda jej vyjadrenia s Harrym úplne nesúhlasia. Podľa nej bol jednoducho výsledný materiál zostrihaný do desiatich častí a kvôli jeho veľkému množstvu to môže občas pôsobiť, že niektoré scény sú hrané. Ona však bola skutočne mnohokrát prekvapená z toho, čo sa v hriešnom dome deje. Dokonca zostala v šoku z toho, že nemôže mať sex, pretože o tom vopred netušila.

Too Hot to Handle Latinská Amerika prichádza

Urobte si z týchto vyjadrení vlastný názor. Treba však uznať, že šou Too Hot to Handle si získala svoje publikum fanúšikov, ktoré túži vidieť porušovanie pravidiel, zvodné párty a aj sex. Ak by to v nej chýbalo, pravdepodobne by nebola pre ľudí pri obrazovkách až taká lákavá.

Too Hot to Handle Latinská Amerika poteší nedočkavých a po vzrušení bažiacich divákov už o dva dni, vo svojej premiére 15. septembra. Zatiaľ sa na ňu nalaďte oficiálnym trailerom, ktorý aspoň v krátkosti ukazuje tváre, na ktoré sa môžete tešiť.