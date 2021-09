V realite by ste ich nemali radi. 10 obľúbených seriálových postáv, ktoré milujeme, ale boli by zlými ľuďmi

Zamysleli ste sa niekedy pri sledovaní vášho obľúbeného seriálu nad tým, či by vám jeho hlavné postavy boli sympatické aj v reálnom živote alebo by ste sa s nimi nedajbože dokázali kamarátiť? Vybrali sme 10 obľúbených charakterov, ktoré na televíznych obrazovkách milujeme, v skutočnosti by sme ich však pravdepodobne nevedeli ani vystáť, pretože by nedisponovali práve najlepšími vlastnosťami.

V našom najnovšom porovnaní seriálov s realitou sme sa zamerali na charakterové črty obľúbených seriálových postáv, ktoré by sme v reálnom živote považovali za otravné.

Všetky spomínané seriály máme napozerané, máme ich radi a nehodnotíme ich kvalitu. Akurát keby spomínané postavy z nich ožili, fungovať s nimi by nebolo úplne jednoduché.

Hannah Horvath (Girls)

Ak by sme mali vybrať jedného víťaza tohto rebríčka, stala by sa ním postava Hanny zo seriálu Girls, ktorý formoval celú jednu svoju generáciu a množstvo dospievajúcich dievčat bojujúcich so strasťami života sa v ňom nepochybne našlo. Hlavná hrdinka Hannah však nebola prototypom milého dievčaťa, ktorému záleží na svojich priateľoch či rodičoch. Naopak, bola sebecká a egoistická. Myslela iba na seba. Medzi ďalšie jej vlastnosti patril nepochybne narcizmus, častokrát totiž o sebe mala nereálne a skreslené pozitívne postavy, ktoré kompenzovali jej skutočnú prácu na vlastnom ja. A keď Hanne niekto prekazil plány, nikdy si nedokázala pripustiť, že možno práve ona neurobila dosť a preto jej to nevyšlo.

Ross Geller (Priatelia / Friends)

Ross je jednou z najobľúbenejších postáv tohto seriálu. Ich vzťahu s Rachel fandili mnohí aj v skutočnom živote a pre ďalších sa stal nádejou pri hľadaní vlastného šťastia. O kvalitách Priateľov nejdeme pochybovať. Niektoré vlastnosti, ktorými postava Rossa disponovala, by však niekomu mohli liezť skutočne na nervy. Dá sa povedať, že bol nevyrovnanou osobou. Buď mu hrozil hysterický záchvat z hnevu alebo mu bolo do plaču (snáď každý si pamätá Rossov tón hlasu v týchto situáciách). Viete si predstaviť mať kamaráta, ktorý sa stále iba ľutuje alebo hnevá? Asi nie. Problematický bol v mnohých momentoch aj v samotnom vzťahu k Rachel. Na jednej strane bol žiarlivý, na druhej sa ju podviedol hneď, ako sa naskytla príležitosť. A nedokázal pochopiť, čo urobil vlastne zle.

Rachel Green

Aby sme boli spravodliví, musíme sa povenovať aj samotnej Rachel. Predovšetkým v prvých častiach je povahovo mimoriadne sebecká, neberie ohľad na ostatných a aj vo vzťahu s Rossom sa častokrát zachovala nepekne. Inak to nebolo ani pri vzťahoch s ostatnými mužmi, ktorým klamala, iba aby si získala ich pozornosť. Keď sa stala mamou, tiež nebola svojím správaním úplne príkladným rodičom. Svoje dieťa zamkla v byte alebo si neskôr plánovala s dcérou samostatný život bez jej otca Rossa.

Carrie Bradshaw (Sex v meste / Sex and the City)

Sex v meste je ďalším seriálom, ktorý si našiel svoje pevné ženské publikum. Ak ste si predstavovali, že raz budete mať život ako jeho ústredné postavy, už asi viete, že sa to asi nestane. Či už patríte do tímu Carrie alebo máte radšej niektorú z trojice ostatných ústredných postáv, keď si ich povahy rozoberiete bližšie zistíte, že pravdepodobne nie sú priateľkami, ktoré by ste v skutočnosti chceli mať alebo ktorými by ste chceli byť. Samotná Carrie je plytká, sebecká a zaujímajú ju prevažne iba povrchné hodnoty.

Barney Stinson (Ako som spoznal vašu mamu / How I Met Your Mother)

Seriál Ako som spoznal vašu mamu patrí medzi najobľúbenejšie medzi divákmi po celom svete. Aj my sa radíme medzi tých, ktorí ho dokážu pozerať stále dookola a nikdy nás neomrzí. Barney je nepochybne jednou z postáv, ktorú majú fanúšikovia najradšej. V reálnom živote by však jeho plány, ovládanie priateľov a vyžívanie žien pravdepodobne neboli vnímané úplne pozitívne. Počas celého seriálu mu išlo najmä o získanie žien do postele za použitia klamstiev či rôznych neetických trikov. Sám sa niekoľkokrát vydával za niekoho iného alebo dokonca do týchto hier nútil svojho najlepšieho priateľa Teda. V seriáli však nepochybne jeho charakter funguje perfektne a stále zabáva svojich fanúšikov.

Gregory House (Dr. House)

Keď sa povie lekárske prostredie a kinematografia, nepochybne každého diváka napadne hneď ako prvý práve seriál Doktor House. Kombinuje medicínske prípady, príbehy zo súkromných životov lekárov a genialitu ubíjaného Housa, ktorý napokon vyrieši aj ten najkomplikovanejší prípad. Aj tu dodávame, že nepochybne ide o vynikajúci seriálový počin, ktorému sa neodvážime nič vyčítať. Pri prenesení charakteru samotného Housa do reality by ste sa pravdepodobne s takýmto lekárom na pohotovosti stretnúť nechceli. Áno, asi by rýchlo prišiel na vašu diagnózu a zdravotne vám pomohol, ale na druhej strane asi nikomu nie je príjemné, keď sa ku nemu lekár správa zle, má nevhodné poznámky, uráža vás alebo je odmeraný.

Dan Humphrey (Gossip Girl)

Herec Penn Badgley sa nepochybne hodí na úlohy, aké stvárnil tu alebo aj v seriáli You. V tom prípade však išlo o trochu iný prípad – Penn hrá záporáka, ktorý sa snaží tváriť ako milý chlapec, v Gossip Girl sa charakter jeho postavy často menil. Sám sa snažil byť takým, akých ľudí odcudzoval a ak ste videli seriál až do konca viete, že neváhal byť odporní ku svojím najbližším, ktorých dá sa povedať, celý čas zrádzal. Keď sa mu stala krivda, začal sa ľutovať, veď predsa on je ten milý chlapec a všetci ostatní sú tí zlí.

Leonard Hofstadter (Teória veľkého tresku / The Big Bang Theory)

Napriek tomu, že Leonard v prvých sériách pôsobil ako ten ” najnormálnejší” spomedzi svojich priateľov, prešiel si najmenšou povahovou zmenou. To je však detail na scenáristov. Pravdou však zostáva, že v mnohých prípadoch neváhal svojich najlepších priateľov zradiť alebo im klamal iba pre svoje dobro. Rozumieme, že život so Sheldonom by nebol jednoduchý, to mu však nedávalo právo k tomu, aby využíval ich nevedomosť alebo neschopnosť spoločensky zapadnúť.

Lorelai Gilmore (Ženy z rodu Gilmorovcov / Gilmore Girls)

Dievčatá Gilmorové si zamilovalo množstvo fanúšikov. Treba však uznať, že Lorelai by sa v skutočnom živote pravdepodobne nepýšila titulom najlepšej mamy. Nebola pre svoju dcéru ani vhodným príkladom toho, ako viezť vzťahy a skôr to vyzerá, že sama uviazla v pubertálnom veku, v ktorom sa jej Rory narodila.

Emily Fields (Roztomilé mrchy / Pretty Little Liars)

Postava Emily by sa dala charakterizovať ako hlúpa a naivná. Ak ste pri jeho sledovaní vydržali až do konca, určite ste sa stretli so situáciou, kedy vám priam až prekážala. Je pravdepodobné, že v skutočnom živote by ste si ako priateľku vybrali skôr niektoré z ďalších dievčat, ktoré sme tu videli.