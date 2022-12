Vybral si ho japonský miliardár z milióna uchádzačov: Na prvý turistický let okolo Mesiaca pôjde aj umelec z Česka

Na prvý turistický let okolo Mesiaca pôjde aj umelec Yemi A.D z Česka. Vo štvrtok to oznámili organizátori vesmírnej misie dearMoon. Bude jedným s ôsmich umelcov, ktorí budú sprevádzať japonského podnikateľa Jusaku Maezawu. Cesta v rakete spoločnosti SpaceX by sa mala uskutočniť budúci rok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Cítim šťastie, pokoru a veľkú vďačnosť za túto výnimočnú príležitosť reprezentovať moju krajinu, ľudí, rodinu a všetkých kreatívnych rojkov po celom svete,“ napísal na sociálnej sieti Twitter umelec Yemi.

Spolu s ním Mesiac obletia americký youtuber Tim Dodd, DJ Steve Aoki a filmár Brendan Hall, juhokórejský hudobník TOP, britský fotograf Karim Iliya, írska fotografka Rhiannon Adamová a indický herec Dev Džoši.

Cesta by mala trvať týždeň

Z milióna uchádzačov ich vybral japonský podnikateľ Jusaku Maezawa. Ten v roku 2018 kúpil všetky lístky na tento let s cieľom umožniť čo najviac talentovaným ľuďom, aby sa dostali do vesmíru.

Sám Maezawa už vo vesmíre bol. V roku 2021 strávil 12 dní na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), čím sa stal prvým vesmírnym turistom, ktorý cestoval na ISS za viac ako desať rokov.

Posádka misie dearMoon bude prvá, ktorá sa na Mesiac pozrie zblízka po približne 50 rokoch, keď Spojené štáty ukončili vesmírny program Apollo. Ich cesta by mala trvať týždeň.

Štyridsaťjedenročný Yemi A.D. je multidisciplinárny umelec, sociálny inovátor a choreograf. Narodil sa v Liberci českej matke a nigérijskému otcovi. Navrhoval a režíroval kampane pre globálne firmy.

Venuje sa aj dobročinnosti – vytvára príležitosti pre znevýhodnené deti v Indonézii, Indii a Nigérii. V roku 2019 ho český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček vymenoval za českého Veľvyslanca dobrej vôle.