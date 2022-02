Ruský prezident Vladimir Putin včera prilial oheň do ohňa, keď zaspal počas nástupu ukrajinského olympijského výberu na otvárací ceremoniál hier. Či už išlo o úmysel alebo nie, ide o absolútny prejav neúcty. O prípade informujú portály Independent a New York Post.

Putin sa v piatok v Pekingu stretol so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Spoločne sa zúčastnili aj na slávnostnom otvorení zimných olympijských hier. Podľa expertov mohlo ísť o mimoriadne dôležité stretnutie v súvislosti s napätou politickou situáciou vo svete.

Šéf Kremľa na úvod návštevy ocenil „bezprecedentne“ blízke vzťahy, keďže Čína čoraz viac prejavuje podporu Moskve v jej spore s Ukrajinou, ktorý hrozí vypuknutím ozbrojeného konfliktu. Neskôr ako jeden z mála popredných svetových lídrov navštívil otvorenie ZOH, keďže USA, Veľká Británia a ďalšie štáty sa rozhodli pre diplomatický bojkot tejto športovej udalosti z dôvodu porušovania ľudských práv.

Putin fell asleep during the opening ceremony of the Olympics. pic.twitter.com/Eplkr6QThd

— MRCTV (@mrctv) February 4, 2022