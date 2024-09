Vojvodkyňa Meghan Markle vyšla s pravdou von a prekvapila mnohých ľudí. Vráti sa naspäť k herectvu?

Skôr než sa Meghan stala členkou kráľovskej rodiny, v rokoch 2011 až 2018 sa preslávila v americkej televíznej dráme Suits, kde hrala asistentku Rachel Zane, ako informuje portál Tyla. Po svadbe s princom Harrym však išla herecká kariéra bokom. Vojvodkyňa sa vyjadrila, či by sa chcela ešte vrátiť k herectvu.

Láska k herectvu

Mala úspešnú kariéru herečky. V role Rachel Zane sa Meghan objavila celkovo v siedmich sériách. Herectvo šlo bokom po tom, keď sa v toku 2018 vydala za Harryho. Po odchode páru z kráľovskej rodiny sa začalo špekulovať, ako to bude s jej budúcnosťou. Ako sa uvádza v denníku Daily Mirror, dokonca sa hovorilo o tom, že sa vráti do Hollywoodu.

Meghan sa netajila tým, ako veľmi jej chýba bezstarostný život, keď bola herečkou. Aj keď by nikdy nezamenila to, čo má s Harrym a deťmi, je dosť možné, že by chcela späť svoj starý život, ako sa píše na portáli Express. Milovala príležitosti, ktoré jej profesia herečky dávala, bola pozývaná na rôzne exkluzívne podujatia a akcie v Hollywoode. Navyše, mala menej pozornosti zo strany médií a nebol na ňu vyvíjaný veľký tlak.

Nikdy nehovor nikdy

Napriek tomu, že milovala herectvo a divadlo, v rozhovore pre Vanity Fair v roku 2022 vojvodkyňa priznala, že si nemyslí, že by sa vrátila do tejto branže po tom, ako v roku 2018 odišla. A už vôbec nie teraz, keďže sa podľa nej zmenila „celá kultúra“.