Vodu premenili na víno. V Taliansku tieklo ľuďom z kohútikov šumivé víno priamo z neďalekej vinice

Vodu premenili na víno. Nešlo však o zázrak, ale o technickú chybu, ktorá potešila obyvateľov malej talianskej dediny neďaleko mesta Modena v severnom Taliansku.

Obyvatelia malej dedinky v blízkosti mesta Modena v severnom Taliansku v regióne Emilia-Romagna ostali ešte v stredu (ne)milo prekvapení. Z vodovodných kohútikov im totiž namiesto vody tieklo víno. Nešlo však o žiadny biblický zázrak, ale o technickú chybu v neďalekej vinici Settecani, informuje britský denník Daily Mail na základe informácií miestnych novín Gazzetta di Modena.

Miestnym obyvateľom malo z vodovodných kohútikov namiesto vody tiecť v stredu kvalitné šumivé víno značky Lambrusco Grasparossa. Z vinice Settacani sa malo víno dostať do vodovodného potrubia z jedného zo skladovacích tankov po technickej chybe. Keďže víno unikalo pod vyšším tlakom ako voda, krátko po úniku sa dostalo do neďalekých domov.

Spoločnosť Settecani sa za kontamináciu vodného zdroja ospravedlnila, obyvateľov obce ubezpečila, že sa nemusia obávať žiadnych zdravotných rizík. Víno, ktoré do vodovodného systému uniklo bolo pripravené na plnenie do fliaš, jeho konzumácia bola teda úplne bezpečná. Podľa talianskych novín to využilo veľké množstvo obyvateľov obce, ktorí si šumivé víno z vlastných vodovodných kohútikov vo veľkom čapovali do fliaš.