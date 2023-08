Vodičom pri Banskej Bystrici vbehol pod kolesá 120-kilogramový medveď. Autá ho viackrát zrazili, zviera to neprežilo

Na hlavnom ťahu pri obci Slovenská Ľupča blízko Banskej Bystrice dnes (24. 8. 2023) ráno došlo k zrážke medveďa s dodávkou, informuje portál sprejnamedveda.sk. Medveď zraneniam podľahol.

„Približne 120-kilogramový medveď sa na cestu dostal popod zvodidlá a vbehol do cesty skupine robotníkov, ktorí boli v tom čase na ceste do práce. Šelmu následne odhodilo do druhého jazdného pruhu, kde ju v protismere zachytilo ďalšie auto, v ktorom sedel mladý pár,“ píše portál na svojej stránke. Pri zrážke sa nikto nezranil, na miesto dorazila polícia aj zoológ z Národného parku Nízke Tatry.

V tomto úseku dochádza zrážkam so zverou pravidelne. Okolie cesty je totižto migračným koridorom zveri, ktorá tadiaľ prechádza k rieke Hron. „Podobný incident sa odohral aj 10. júla neďaleko obce Brusno, ktorá je od Slovenskej Ľupče vzdialená približne 11 kilometrov. Skupine cestujúcich z Poľska vbehol medveď do cesty a zrážke už nedokázali zabrániť – uhynutého trojročného medveďa s hmotnosťou 70 kilogramov našli 3 metre od cesty,“ dodáva portál.