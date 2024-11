Vodiči, pozor, teploty klesajú: Rátajte s námrazou a hmlou. Budúci týždeň príde zmena, slnečná jeseň končí

Posledné dni boli na Slovensku chladnejšie ako počas októbra, nedočkali sme sa však zrážok. V krajine prevláda stabilné jesenné počasie. Stoja za tým tlakové výše, ktoré sa postupne formovali.

Stabilné počasie

Ako píše iMeteo, podobné počasie ako u nás, zavládlo takmer v celej Európe, pretože aktuálna výš je rozsiahlejšia ako celá Európa. Siata na juh až nad Saharu, na východ až po Himaláje a na západ po Azorské ostrovy.

Práve tento rozsah tlakového útvaru prináša stabilné počasie. A s ním treba počítať aj dnes a v najbližších dňoch. Počas štvrtka bude prevažne pooblačno a miestami hrozí aj hmla spojená s rannými námrazami.

Maximálne teploty sa budú pohybovať medzi +8 až +13 °C, píše TASR. Najvyššia denná teplota na horách vo výške 1 500 metrov dosiahne +7 °C.

Počasie sa bude niesť v podobnom duchu minimálne do konca tohto týždňa. Zmena by mohla nastať v utorok 12. novembra, kedy by mohli začať pribúdať zrážky a klesnú aj teploty.