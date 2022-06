Vodcu sekty uctievajú aj dnes: Oženil sa 78-krát, 12-ročnú znásilnil pred ostatnými. Ľudia veria, že je prorokom

Stremovacia služba Netflix pred niekoľkými dňami uviedla kontroverzný dokument s názvom Keep Sweet: Pray and Obey, ktorý prináša výpovede obetí Warrena Jeffsa stojaceho na čele Fundamentalistickej cirkvi Ježiša Krista Svätých posledných dní (FLDS Church). Čo spáchal a aký má vplyv dnes napriek tomu, že je zatvorený za mrežami?

V článku sa dozviete aj: Čo hlása polygamná Fundamentalistická cirkev Ježiša Krista Svätých dní?

Akou taktikou sa Warren Jeffs dostal k moci?

Koľko rokov mala jeho najmladšia manželka?

Aké striktné až bizarné pravidlá zaviedol?

Aký majú na neho názor stúpenci FLDS dnes?

Na čelo polygamnej sekty sa dostal po svojom otcovi

Warren Jeffs sa narodil 3. decembra 1955. Už od tohto momentu bol považovaný za vyvoleného, pretože prišiel na svet o dva mesiace skôr, než mal a v zdraví prežil. Jeho otcom bol Rulon Jeffs, niekdajší prezident FLDS, ktorého kroky Warren nielenže nasledoval, ale jeho kázanie ešte pritvrdil.

FLDS je odnožou polygamnej mormónskej Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Vznikla v roku 1890 po udelení zákazu na vedenie polygamných vzťahov svojho predchodcu, vysvetľuje CNN. Podľa ABC News ide zjednodušene o radikálnu polygamnú sektu.

Rulon Jeffs stál na čele FLDS od roku 1986 až do svojej smrti v roku 2002. Mal 92 rokov, no ani vo vysokom veku sa nevzdal žien a sexuálnych vzťahov. V tom istom roku sa na pozíciu jeho nástupcu sám nanominoval Warren, ktorého prezývali „prorokom“. Ako v novom dokumente od Netflixu uvádzajú členovia cirkvi, ktorým sa od nej podarilo odpútať, išiel na to prefíkane. Tvrdil, že jeho otec nie je mŕtvy, iba sa prevtelil do jeho osoby.

Zneužíval ženy a využíval mužov

Vymyslel vlastné pravidlá, ešte prísnejšie, než aké vládli predtým. Ako uvádza magazín Women’s Health, Warren prevzal kontrolu nad financiami a majetkom členov cirkvi a mohol ich ovládať, ako sa mu zachcelo. Mužských nasledovníkov využíval ako lacnú pracovnú silu, vďaka čomu dosahovala jeho firma v stavebnom priemysle dobré zisky. Členovia cirkvi museli platiť aj mesačné poplatky.

Trvalo iba týždeň od Warrenovho nástupu do vedenia, kým sa oženil so všetkými manželkami svojho otca, okrem dvoch. Ženy v komunite odrezal od vonkajšieho sveta a stali sa bábikami slúžiacimi mužom. Tým mal vysoký počet manželiek a detí zabezpečiť vyššie postavenie v nebi. Ženy preto museli byť submisívne, chodiť zahalené od krku po nohy a nosiť predpísané účesy.

Warren zakázal svetskú literatúru a hovoril, že cirkev nie je demokraciou, pretože Božie dielo je láskavou diktatúrou. Podobný zákaz platil aj na internet. Kvôli tomu ľudia, ktorí ho považovali za proroka, mali skreslené predstavy o svete a slepo mu verili. A mnohí stále veria.

Oženil sa 78-krát, jeho najmladšia žena mala iba 12 rokov

Ako uvádza Radio Times, Warren uzavrel manželstvo celkovo so 78 ženami. Napriek tomu, že ide o obrovské číslo, najkontroverznejší na ňom bol fakt, že iba 54 z nich dosiahlo v čase obradu aspoň 17 rokov. Najmladšie dievča, ktoré si zobral za manželku, malo iba 12 rokov, píše Ranker. Obrad vykonal sám otec maloletej Merrianne Jessop.

Warren navyše prinútil niektoré so svojich ďalších manželiek, aby sa prizerali tomu, ako dievča sexuálne napadne. Z tohto aktu si zhotovil zvukovú nahrávku. Tá sa neskôr objavila aj na súde a okrem znásilnenia maloletej ukázala, že Warren inštruoval ďalšie neplnoleté dievčatá k tomu, aby sa pridali a pomáhali ho uspokojovať súčasne s Merrianne.

Dostali ho ilegálne obrady s neplnoletými

V roku 2005 bol obvinený zo sprostredkovania manželstva medzi maloletým dievčaťom a dospelým mužom. Išlo o Elisu Wall, ktorá mala iba 14 rokov, keď bola donútená vydať sa za vlastného bratranca. Napriek tomu, že sa nenechala podriadiť pravidlami FLDS, bola fyzicky a sexuálne týraná. Mala 18 rokov, keď sa jej podarilo utiecť a hrôzy, ktoré zažila pod tlakom tejto cirkvi, vyrozprávala polícii.

To viedlo k tomu, že na Warrena bol vydaný zatykač, no zatknúť sa ho ihneď nepodarilo. O rok neskôr sa ocitol v zozname 10 najhľadanejších utečencov FBI. V auguste toho istého roku putoval do väzenia.

Homosexuálne partnerstvá prirovnal k vražde

Warrena usvedčili napríklad aj zvukové nahrávky, na ktorých sa vyjadruje k rôznym témam. Mimoriadne kontroverzný bol jeho názor na homosexuálne partnerstvá, ktoré prirovnal k vražde.

Podobne extrémne názory mal aj k ľuďom s tmavou farbou pleti. Tvrdil, že ak sa niekto zosobáši s černochom bude prekliaty.

Skupinové sexuálne rituály cez telefón

Pre FBI vypovedal aj správca Roy Allred, ktorý sa zdržiaval v blízkosti Warrenovej rodiny. Tvrdil, že sa istý čas jeho 70 manželiek venovalo nočným skupinovým sexuálnym rituálom, ktorých sa Warren zúčastňoval prostredníctvom telefónu. Malo sa tak diať počas obdobia, kedy bol na úteku.

V roku 2007, kedy Warren čakal vo väzení na súd, sa pokúsil vo svojej cele obesiť, no neúspešne. Súd sa konal v septembri toho istého roku. Warren bol uznaný vinným v dvoch bodoch obžaloby ako spolupáchateľ znásilnenia. Bol odsúdený na desať rokov až doživotie.

Pred súd sa ale postavil znova. V roku 2011 bol obvinený zo sexuálneho obťažovania dieťaťa mladšieho ako 14 rokov a dieťaťa mladšieho ako 17 rokov. Tentokrát dostal doživotie.

Ranč bol domovom stoviek zneužívaných detí

Napriek tomu, že Warren bol vo väzení, ilegálne praktiky na jeho ranči v Texase, ktorý získal názov „Túžba po Sione“, pokračovali. V roku 2008 polícia po telefonátoch s nahlásením násilia vykonala na ranči raziu. Objavila celkovo až 468 detí, niektoré z nich boli už rodičmi. Približne 130 žien opustilo ranč dobrovoľne. Úrady pre ochranu detí zistili, že deti boli obeťami nútených manželstiev medzi neplnoletými dievčatami a staršími mužmi. V roku 2014 bol ranč nadobro zabavený texaskými úradmi, informoval CNN.

Warren vo väzení držal striktnú hladovku a v roku 2011 bol dočasne medicínsky privedený do kómy, píše CBS News. Dôvodom bol jeho kritický zdravotný stav, spôsobený práve tým, že odmietal jesť.

Stále veria, že je ich prorokom

Aktuálne si odpykáva svoj trest vo väzení, no podľa informácií magazínu Women’s Health má neustále kontrolu nad FLDS. Môže prijímať návštevy rodinných príslušníkov a posielať listy. Predpokladá sa, že práve týmto spôsobom má nad cirkvou a ľuďmi, ktorí sú jej verní, stále moc. Stúpenci FLDS totiž stále veria, že Warren je ich prorokom. Dokonca sa modlia, aby sa z väzenia dostal na slobodu.

Nový štvordielny dokumentárny seriál z dielne Netflixu s názvom Keep Sweet: Pray and Obey prináša pohľad na vzostup a vládu Warrena Jeffa na čele FLDS prostredníctvom výpovedí bývalých členov cirkvi. Šokujúcim príbehom tohto muža sa zaoberá napríklad aj dokument Prophet’s Prey, ktorý vznikol ešte v roku 2015.