Vo vode sa plavia míny či mŕtve zvieratá: Zničenie Kachovskej priehrady je hrozbou aj pre obľúbené destinácie

Len minulý týždeň svet obleteli informácie o zničení ukrajinskej Kachovskej priehrady, ktorej voda okamžite začala zaplavovať rozsiahle územia na dolnom toku rieky Dneper. Brala so sebou všetko, čo jej stálo v ceste. Rodinné domy, budovy, zabíjala zvieratá a odplavila aj veľké množstvo nášľapných mín. No zatiaľ, čo voda v zaplavených oblastiach už začala po takmer týždni opadávať, riziko katastrofy nepredstaviteľných rozmerov bude pretrvávať ešte desaťročia. A ohrozených je aj niekoľko obľúbených dovolenkových destinácií mimo Ukrajinu.

Hladina vody v oblastiach zaplavených po poškodení vodnej elektrárne Kachovka začala klesať, informuje o tom TASR, odvolávajúc sa na správny britskej stanice BBC.

„Na pravom brehu rieky Dneper zostáva zaplavených 35 osád, pod vodou je 3 763 domov, ale voda postupne opadáva,“ cituje TASR slová Olexandra Prokudina, vedúceho vojenskej a civilnej samosprávy Chersonskej oblasti. Záplavy, ktoré spôsobilo poškodenie Kachovskej priehrady v utorok 6. júna skoro ráno, prinútili tisíce ľudí, aby opustili svoje domovy. Už správy vydané v ten deň hovorili, že pretrhnutie hrádze spôsobí ekologickú a humanitárnu katastrofu nevídaných rozmerov.

Aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nazval udalosť „najväčšou človekom spôsobenou ekologickou katastrofou v Európe za posledné desaťročia“. Bez pitnej vody môžu zostať státisíce ľudí, keďže práve voda z priehrady napájala Krymský kanál, z ktorého ju obyvatelia polostrova získavali pred vojnou. Kachovka zároveň zabezpečovala lepšiu splavnosť rieky a zavlažovala okolité ukrajinské polia. Z tých sa s najväčšou pravdepodobnosťou stanú púšte, píše Denník N.

We are working at all levels of state and local authorities to rescue as many people as possible from the flooded areas. The evacuation is ongoing. Wherever we can get people out of the flood zone, we do so. The State Emergency Service, police and military are doing a great job!… pic.twitter.com/lTEHoReSY6

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 9, 2023