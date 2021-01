Vo Francúzsku zomrel muž na besnotu zriedkavého typu. Preniesla sa na neho z netopiera, ktorý žil v jeho podkroví

Navyše, besnota sa na človeka zvyčajne prenáša po pohryznutí, tento muž sa však nakazil inak. Vírus na neho preniesol netopier, ktorý žil v podkroví jeho domu.

Muž sa nakazil od netopiera

Ako informuje People of the Center, približne 60-ročný muž z francúzskeho mesta Limoges zomrel po tom, čo sa nakazil vírusom besnoty. Do nemocnice bol privezený kvôli encefalitíde, lekári však nedokázali prísť na to, čo ju spôsobilo. Až posmrtná analýza tkanív ukázala, že muž sa nakazil lyssavírusom typu 1, ktorý je prenášaný netopiermi (European Bat Lyssavirus type 1), píše portál Science Times.

Ako píše Journal de Montreal, ide o prvý zaznamenaný prípad takéhoto druhu vo Francúzsku. Celosvetovo bol naposledy podobný prípad zaznamenaný pred rokmi. Úmrtie spôsobené lyssavírusom typu 2 bolo zaznamenané v roku 1985 v Rusku, dvoch ľudí zabil vírus v tom istom roku vo Fínsku a v roku 2002 v Škótsku.

Francúz sa podľa lekárov lyssavírusom nakazil preto, lebo v podkroví jeho domu žili netopiere. Oficiálne však bola besnota vo Francúzsku eliminovaná ešte v roku 2001. Posledný prípad, kedy bola besnota na človeka prenesená nelietavým zvieraťom, sa v krajine objavil v roku 1998, píše Research Advances in Rabies.

Ochorenie je zriedkavé, no vážne

Odborníci upozorňujú, že podobný prípad sa mohol vyskytnúť aj v minulosti, lekári však mohli určiť nesprávnu diagnózu a prehliadnuť, že ide o besnotu. Besnota je vírusové ochorenie, ktoré sa u človeka vyskytuje zriedkavo, no jeho priebeh je závažný a často končí smrťou.

Zo zvieraťa sa besnota na človeka prenáša zvyčajne pohryznutím alebo poškrabaním. Ak nakazený jedinec včas dostane vhodnú lekársku pomoc, je možné ho zachrániť. V opačnom prípade však ochorenie napadne nervovú sústavu a mozog. Prvé príznaky ochorenia sa môžu objaviť po niekoľkých dňoch od uhryznutia, ale aj po roku. V mieste pohryznutia človek pociťuje pichanie či škrabanie. Neskôr sa môžu objaviť príznaky podobné chrípke, vrátane horúčky, bolestí celého tela, nevoľnosti či únavy.

Objaviť sa môžu halucinácie a agresivita

Po niekoľkých dňoch sa začínajú objavovať neurologické príznaky, a to agresivita a podráždenosť, halucinácie, zmätenosť, svalové kŕče, paralýza, celková slabosť a vysoká citlivosť na dotyk, svetlo a zvuky. Objaviť sa môžu ťažkosti s prehĺtaním a nadmerné vylučovanie slín. Následkom toho sa môže okolo úst tvoriť pena. Vo vyššom štádiu ochorenia sa môže objaviť strach z prehĺtania, ktorý sa javí ako strach z vody, teda hydrofóbia.

Z človeka na človeka sa vírus neprenáša. Ako sme spomínali, prenáša sa zo zvieraťa na človeka, a to zvyčajne pohryznutím či poškrabaním. Na človeka sa však môže preniesť aj v prípade, ak sa do rany, do okolia očí, úst či nosa dostanú sliny nakazeného zvieraťa.