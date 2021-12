Vlhová v Courcheveli tesne pod pódiom obrovského slalomu. Súperkám nedala šancu famózna Shiffrinová

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bola v pondelok na Slovensku vyhlásená za športovkyňu roka 2021 a dnes sa po viac ako troch týždňoch postavila na štart Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo francúzskom Courcheveli.

Prvé kolo nevyšlo Vlhovej podľa predstáv

Pred štartom obrovského slalomu patrilo slovenskej reprezentantke v celkovom hodnotení SP tretie miesto za Taliankou Soffiou Goggiovou a Američankou Mikaelou Shiffrinovou. V úvodnom obrovskom slalome sezóny z konca októbra v rakúskom Soldene skončila Slovenka na treťom mieste za Shiffrinovou a Švajčiarkou Larou Gut-Behramiovou.

Na trať náročného úvodného kola sa vydala Petra Vlhová so štartovým číslom 1. V prvej polovici trate prechádzala bránkami čisto a suverénne, avšak pred záverečnou časťou sa dopustila chyby v jednom z oblúkov, keď vyšla z optimálnej stopy a stratila rýchlosť. Táto chyba sa začala prejavovať na výslednom čase najmä po dojazde ďalších pretekárok do cieľa. Po prvom kole tak patrilo Vlhovej 6. miesto so stratou 1,39 sekundy za vedúcou Shiffrinovou.

“Vedela som, že som urobila veľkú chybu na rovine. Celkovo moja jazda nebola najlepšia z mojej strany. Zatiaľ je to takto, v druhom kole sa pokúsim vydať maximum a pôjdem naplno,” povedala v cieli prvého kola slovenská pretekárka pre JOJ Šport.

Výborné druhé kolo

Na 30 najlepších pretekárok z prvého kola čakala aj v tom druhom poriadne náročná trať, ktorú postavil poľský tréner. Druhé kolo nedokončila líderka SP Talianka Goggiová. Pred jazdou Petry Vlhovej excelovala Švajčiarka Rastová a domáca pretekárka Tessa Worleyová.

Petra Vlhová v druhej jazde stratila na prvom medzičase, ale potom na náročnej trati zrýchlila, predviedla agresívnu jazdu a svoj náskok až do cieľa zvyšovala a zaznamenala najrýchlejšiu jazdu druhého kola.

Slovenka sa postupne posúvala vyššie, Nórka Hoffmannová a ani Talianka Brignoneová sa pred Vlhovú nedostali, no Švédka Hectorová predviedla excelentnú jazdu a zabezpečila si účasť na pódiu. Švédka sa napokon dostala na druhé miesto. Tretia skončila Michelle Gisinová. Totálnu dominanciu ukázala Mikaela Shiffrinová, ktorá nedala súperkám šancu a vo Francúzsku zvíťazila. Vlhová v cieli na ňu v súčte oboch jázd strácala 1,44 stotín sekundy.