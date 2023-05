Vlakom nemusíte ísť len do Chorvátska. Do týchto obľúbených destinácií sa dostanete aj z Bratislavy, takéto sú ceny

Cestovanie vlakom na dovolenku sa za posledné roky stretlo s veľkou obľubou aj u množstva Slovákov. Chorvátsko však nie je ani zďaleka jedinou krajinou, do ktorej sa po železnici dostanete ekologickejšie priamo do vašej obľúbenej, respektíve novej neobjavenej destinácie.

Cestovanie vlakom patrí paradoxne k najstarším spôsobom prepravy ľudí či tovarov. Väčšina Slovákov využívala vlak primárne na kratšie vzdialenosti, pričom predstava o ceste na dovolenku vlakom bola dlhodobo tabu.

Vďaka modernej dobe a možnostiam, ktoré ponúkajú nielen slovenské železnice, sa však dnes môžete dostať priamo zo Slovenska takmer do všetkých obľúbených dovolenkových, aj turistických destinácií. V súčasnosti sú už zopár rokov veľmi populárne vlaky do Chorvátska, no z bratislavskej hlavnej stanice sa v sezóne 2023 môžete dostať aj do množstva iných zaujímavých miest.

V článku sa dozviete aj: kam sa dostanete priamo z Bratislavy okrem Chorvátska;

aké destinácie máte na dosah ruky s jedným prestupom;

kam sa oplatí cestovať za výhodnú cenu;

prečo je cesta vlakom výhodná.

Aj keď Chorvátsko patrí k najpopulárnejším dovolenkovým destináciám Slovákov, množstvo ľudí dnes vyhľadáva aj iné miesta, ktoré chce navštíviť. V niektorých prípadoch nemusí ísť ani o prímorskú destináciu, pričom aj tak láka značný počet turistov.

Vďaka akcii, ktorú nedávno spustila spoločnosť ZSSK, sa počas sezóny môžete z Bratislavy dostať do krajín Balkánu, respektíve do Švajčiarska, Nemecka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Bulharska, Macedónska či dokonca do Talianska. Pri troche šťastia natrafíte na priamy spoj z Bratislavy, v inom prípade vás čaká maximálne jeden prestup, ktorý je najčastejšie v Prahe či vo Viedni.

Objavujte rozprávkový Zürich

Síce nemá more, no predstavuje obrovskú krásu pre každého, kto ho navštívi. Švajčiarsky klenot turizmu, ekológie a technológie je teraz dostupný aj priamo z Bratislavy. Vlaky do Zürichu jazdia z bratislavskej hlavnej stanice každý deň o 5:38 ráno, a keďže cesta trvá necelých 10 hodín, v najväčšom meste Švajčiarska sa ocitnete približne o 15:20.

Aj keď cena pre osoby vo vekovej kategórii od 26 do 61 rokov činí bez zľavy 90,5 eura, výhodu majú najmä deti od 6 do 16 rokov, ktoré sa môžu v 2. triede odviezť za 5 eur, pričom v 1. triede len za 10 eur. Švajčiarsko síce rozhodne nepatrí medzi lacné dovolenkové destinácie, no pri príležitosti pozrieť sa na krásu ich prírody a architektúry priamym spojom z Bratislavy, to určite môže stáť za to.

Zobuďte sa v Berlíne

Cenovo dostupnejšou destináciou z Bratislavy je určite aj Nemecko. Do hlavného mesta, ktoré dýcha obrovskou históriou, ale aj modernou architektúrou, sa dnes viete dostať pohodlne nočným spojom. Vlak vyráža z Bratislavy o 22:06, pričom krátko pred 10:00 ráno sa ocitnete na hlavnej stanici v Berlíne.

Lístky sú podľa portálu Tranlline dostupné už za 29,9 eura. Ak si chcete počas nočnej cesty dopriať viac oddychu vrátane spánku na lôžku, trojposteľové kupé je k dispozícii za príplatok v hodnote 40 eur. Z Bratislavy jazdia nielen tieto nočné spoje, ale zároveň aj denné, ktoré vyrážajú o 10:06 a v Berlíne budete približne o 9 hodín neskôr.

Do Varšavy sa nemusí chodiť len lietadlom

Nedávno sme informovali o opätovnom spustení leteckej linky z Košíc do Varšavy. Kto sa však obáva lietania, alebo si chce užiť cestu sledovaním okolia, priamo z Bratislavy sa otvárajú hneď dve možnosti. Buď vyrazíte na 8,5 hodinovú cestu o 10:57, alebo si znova zvolíte nočný spoj, ktorý vyráža o 22:06 a cesta do Varšavy trvá 11 hodín.

Cena základných lístkov do 2. triedy sa pohybuje na úrovni okolo 58 eur, čo je mnohokrát cenovo porovnateľné s cenou letenky z košického letiska.

Objavujte Macedónsko