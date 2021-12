Vláda schválila nové opatrenia. Veľké výhody budú mať očkovaní a prekonaní, otvoria sa pre nich aj fitká

Vláda v stredu (8.12.) schválila to, čo prezentovala včera verejnosti a na čom sa po dlhých rokovaniach dohodla koaličná rada.

Lockdown na Slovensku bude pokračovať, taktiež naďalej platí zákaz vychádzania a núdzový stav. Vláda schválila nákup liekov proti koronavírusu za približne 55 miliónov eur.

Čo sa mení od piatku 10.12. pre očkovaných a prekonaných?

otvoria sa všetky obchody (na 15 metrov štvorcových môže byť v prevádzke 1 osoba. Neplatí to pre gastro prevádzky (naďalej funguje okienkový predaj)

otvoria sa základné služby starostlivosti o ľudské telo

otvorenie lyžiarskych stredísk, vlekov, otvorených lanoviek (uzavreté lanovky max. 25 percent kapacity, vetranie a dezinfekcia)

bohoslužby (max. 30 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu)

fitnes (max. 6 osôb alebo 25 metrov štvorcových na 1 osobu)

Vo verejnej doprave začne platiť režim OTP (IC vlaky, rýchliky, diaľkové autobusové linky)

od pondelka (13.12.) plošne zatvoria stredné školy a druhý stupeň základných škôl, študenti by sa mali do lavíc vrátiť 10. januára

Výhody pre očkovaných od 25.12.:

Otvorenie hotelov a penziónov

Spoločné ubytovanie pre členov spoločnej domácnosti

Wellness pre ubytovaných hostí

Donáška stravy na izbu

Ubytovanie len s negatívnym testom (PCR, Ag, samotest v hoteli)

Návštevy blízkych počas Vianoc až do 9. januára nebudú povolené, povedal minister Lengvarský. A dodal, že o bublinách nebola reč. Výnimky na pohyb sú len na to, aby si ľudia mohli nakúpiť, alebo ísť do práce.