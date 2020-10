Vláda prichádza so zmenami v prvej pomoci. Zvyšujú sa príplatky pre zamestnancov aj živnostníkov

V úvode tlačovej konferencie uviedol premiér Igor Matovič, že vláda schválila a zavádza tzv. “covid príplatok”. Ten je určený pre všetkých zdravotníckych zamestnancov, ktorí sa nakazia pri vykonávaní svojho povolania, a teda v práci. Všetci zamestnanci, ktorí ochorejú v práci pri starostlivosti o ľudí, budú mať preplácanú PN vo výške plnej čistej mzdy.

Prvá pomoc pre zamestnávateľov, SZČO a zamestnancov sa mení. Mala by sa zvyšovať o 50 %. Hlavné body predstavil minister práce Milan Krajniak.

“V kurzarbeite zvyšujeme limit mesačného čerpania na 1100 eur,” avizoval Krajniak. “Pri poklese tržieb bude príspevok na jedného zamestnanca 810 eur,” doplnil. Pri poklese tržieb sa pomoc zvyšuje o 1,5-násobok. To znamená, že najvyššia pomoc stúpne z 540 na 810 eur.

Živnostníci dostanú vyšší príspevok

Pri SZČO bude maximálna výška príspevku až 810 eur, všetko záleží od toho, o koľko % im poklesli tržby. Mení sa to pre všetky kategórie. Pri tej najnižšej (pokles 20 %) bol príspevok 180 eur. Po novom to bude 270 eur. Pri poklese o 40 % to bude 450 eur, pri poklese o 60 % to bude 630 eur.

O túto pomoc budú môcť ľudia žiadať od 1. októbra, účinné obdobie, odkedy budú posudzovať, či má človek zamestnanca alebo živnostenský list, sa mení na 2. septembra. Potrebné bude podpísať dodatok, aby ľudia dostávali vyššiu sumu.

Pomoc dostane aj kultúra a šport

Ministerka kultúry Natália Milanová avizovala, že ľudia, ktorí boli v súbehu, už nebudú problémom. “Ak má niekto pracovný pomer a zároveň je SZČO, môže žiadať o príspevok 810 eur, pričom sa z toho odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru,” uviedla. Menia sa aj pravidlá pre športovcov bez sociálneho poistenia. Keď majú pracovný pomer, tak sa im to odpočíta z tej navýšenej sumy.

Pomoc pre reštaurácie a gastro biznis

“Pomoc pre cestovný ruch bude vo výške 100 miliónov eur. O pomoc môže požiadať každý, komu v porovnaní s rokom 2019 klesli tržby o viac ako o 40 percent. Príspevok bude od 4 do 10 percent tržieb v roku 2019,” hovorí Doležal o pomoci pre cestovný ruch a gastro biznis. O pomoc sa môže žiadať spätne od 1. apríla 2020.

Schémy je možné kombinovať, doplnil Krajniak aj premiér Matovič. Pandemické OČR budú fungovať tak ako doteraz. Pomoc môže podľa Krajniaka fungovať celý budúci rok.