Vláda je pripravená poslať ďalší špeciál. Z Afganistanu chceme zachrániť ľudí s blízkou väzbou na Slovensko

Slovensko naďalej pokračuje v záchrannej akcii, ktorej cieľom je evakuovať z Afganistanu ľudí s blízkou, reálnou väzbou na Slovensko. Po stredajšom rokovaní vlády to deklarovali premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS).

Heger priblížil, že transport na záchranu životov by sa mal týkať desiatok osôb z viacerých skupín. „Ide o ľudí, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a sú dočasne v Afganistane, tých je 16, približne 50 žien a detí s právom na zlúčenie rodiny, deväť štipendistov a 26 doktorantov a študentov slovenských vysokých škôl,“ priblížil Heger. Zdôraznil, že najťažšou časťou misie je dostať ľudí v chaose, ktorý v Kábule vládne, do lietadla, ktoré ich odvezie.

Šéf diplomacie priblížil, že v hre sú dve možnosti, vyslať vlastný letecký špeciál, alebo pomôcť zabezpečiť transport špeciálom iných krajín. “Máme na ľudí, ktorých sme spomínali, kontakt, no situácia sa neustále mení, treba povedať, že títo ľudia sa snažia akýmkoľvek spôsobom dostať sa z Afganistanu,“ povedal Korčok. Identifikovať čísla, ktoré sa podarí evakuovať, je preto podľa Hegera predčasné.

Odísť chce 250 ľudí

Slovensku sa hlási do 250 ľudí, ktorí by chceli odísť z Afganistanu. Ide o príbuzných slovenských občanov s afganským pôvodom, ako aj ľudí pôsobiacich v rôznych inštitúciách spolupracujúcich so SR. Na utorkovom brífingu to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok.

Korčok potvrdil, že jeho rezort eviduje zoznam s ľuďmi prepojených na Slovensko. “K dnešnému ránu to bolo do 250 ľudí, ktorí sú v rôznych skupinách. Jedna z nich sú priami alebo vzdialení príbuzní občanov, ktorí majú afganský pôvod, ale získali tu v ostatných rokoch štátne občianstvo. Druhá masívna skupina sú tí, ktorých prijímame od rôznych organizácií – vzdelávacie inštitúcie, univerzity, ktoré mali mnoho projektov rozvojovej pomoci,” povedal minister. Dodal, že vzhľadom na množstvo projektov pomoci pre Afganistan vznikli za uplynulé roky desiatky kontaktov, ktoré sa k nám hlásia cez mimovládky. Pripomenul, že SR každú žiadosť individuálne posúdi, každá osoba sa preveruje aj z hľadiska bezpečnosti.