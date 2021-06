Vláda ešte pozmenila cestovateľský semafor. Platiť začne od 9. júla, budú v ňom aj výnimky

Pri vstupe na Slovensko sa od 9. júla povinnej päťdňovej karanténe vyhnú iba plne zaočkované osoby. Vyplýva to z návrhu aktualizácie cestovného semaforu, ktorý dnes na návrh Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) schválila vláda.

Za plne zaočkovanú osobu sa bude pri prechode slovenskými hranicami považovať ten, kto je 14 dní po podaní druhej dávky vakcíny (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V). Taktiež to budú osoby, ktoré sú dva týždne po podaní jednodávkovej vakcíny (Johnson & Johnson).

Ďalej to budú ľudia, ktorí sú 14 dní po podaní prvej dávky vakcíny do 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19. Všetko bude platiť jeden rok, uvádza sa v návrhu.

Zaočkovaní ľudia sa podľa rezortu budú musieť po prekročení hraníc preukázať potvrdením o očkovaní, a to tzv. GreenPassom, prípadne národným očkovacím certifikátom s QR kódom.

Stále nám hrozí import variantu delta

„Keďže vakcíny nemajú stopercentnú účinnosť, stále existuje reziduálne riziko importu prípadov delta variantu. Výsledné riziko je však neporovnateľne nižšie oproti aktuálnemu systému, kde sa uplatňujú výnimky na základe sedem dní starého antigénového testu,“ konštatuje ministerstvo zdravotníctva v návrhu.

Nezaočkované deti od 12 do 18 rokov sa budú riadiť tými istými karanténnymi podmienkami ako ich rodičia za podmienky, že boli zaočkované aspoň prvou očkovacou dávkou. Od 9. augusta by sa deti od 12 do 18 rokov mali riadiť režimom pre plne zaočkované a ostatné osoby, priblížil Klus.

Výnimky budú platiť prechodné obdobie

“Viacerí teraz dobiehajú druhé očkovanie z mája/júna a mali by tak stihnúť lehotu do 9. augusta. Ak majú medzi tým naplánovanú dovolenku, nahliada sa na nich ako na zaočkovaných, čiže sa môžu vrátiť bez podmienok,” povedal Klus.

Pre pendlerov, nezaočkované deti od 12 do 18 rokov a ľudí, ktorým bola podaná prvá dávka vakcíny, bude platiť od 9. júla do 9. augusta prechodné obdobie, počas ktorého budú môcť vstúpiť na územie Slovenska bez povinnosti absolvovať karanténu.

Rezort zdravotníctva tak chce dať ľuďom možnosť absolvovať očkovanie. Od 9. augusta sa však obe skupiny budú riadiť pravidlami, podľa ktorých buď budú patriť do skupiny plne zaočkovaných alebo budú musieť pri každom vstupe na územie Slovenska absolvovať karanténu.

Už si môžete požiadať o digitálny COVID preukaz

Slováci už môžu žiadať a používať Digitálne COVID preukazy Európskej únie (EÚ). Ľudia si o ne môžu požiadať cez internet a uložiť do štátnej aplikácie GreenPass vydanej spoločnosťou Slovensko IT. Preukazy sú vydávané v súlade s technickou špecifikáciou a nariadením EÚ tak, aby mohli byť akceptované a overené v tzv. “rámci dôvery”, v ktorom sú zapojené všetky členské štáty EÚ. Spustenie oznámili v stredu na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Systém nefungoval

Hlavným dôvodom na zmenu je podľa MZ SR hrozba vysoko nákazlivého delta variantu koronavírusu, pri ktorom by súčasné opatrenia neboli dostatočne účinné. Rezort zdravotníctva konštatuje, že medzi 20. májom a 20. júnom sa do registračného systému eHranica prihlásilo iba niečo cez 17-tisíc cestovateľov.

MZ SR to považuje za jasný dôkaz toho, že systém doterajšieho cestovného semaforu nefungoval, ľudia masívne obchádzali pravidlá a nie je preto vhodný pre ďalšie použitie.