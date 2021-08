Virálne video zachytilo chlapca, ktorý úmyselne narazil autom do muža. Takmer pri tom zrazil aj jeho tehotnú priateľku

19-ročného mladíka zatkli pre podozrenie z pokusu o vraždu po tom ako ho zachytilo video, ako podľa polície úmyselne zrazil muža s autom v kalifornskom Oaklande.

Hlavným podozrivým v prípade je Daniel Ethan Won. Ako píše portál Daily Dot, momentálne je zadržaný vo väzení Santa Rita bez možnosti kaucie.

Na videu z incidentu môžete vidieť strieborný Chevrolet Bolt, ako uháňa smerom k skupine chodcov, ktorým sa podarí utiecť. Keď auto zmizne za rohom, svedkovia na videu sa pýtajú, či si niekto zaznamenal ŠPZ-ku auta.

2/2: In this video, you can see the driver narrowly missing the victim & 2 women before he returns to hit the man on purpose near Doran & Aitken in the Oakland hills. Witness tells me, “This was a very thought-out act & very intentional.” @oaklandpoliceca investigating. Man is OK pic.twitter.com/PO6T6vkz0e

— Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) August 9, 2021