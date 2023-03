Virálne video má smutné pozadie. Šialenec z kapoty v minulosti ženu sediacu v aute aj dokopal

Video, v ktorom šialený muž kľačí na kapote strieborného Peugeotu a búši doň stieračom, obletelo celé Slovensko. Zatiaľ čo internet okamžite zaplavili desiatky vtipných meme, dnes už vieme, že udalosť vlastne vôbec nebola vtipná — práve naopak. Celý incident má veľmi smutné pozadie.

Reportáž so ženou, ktorá sedela v striebornom aute, priniesla TV Markíza. Ide o istú Janku, ktorá je expriateľkou agresívneho muža. Ten síce na videu vyzerá oveľa staršie, ako však informuje aj polícia na svojom Facebooku, v skutočnosti má len 48 rokov.

To, čo sme videli na videu, bol len začiatok

Ako Janka priznala, agresívny muž na jej kapote bol jej expriateľ. Záchvat agresivity dostal preto, že ju nútil, aby s ním išla kradnúť do obchodu, ona však odmietla.

Celému incidentu predchádzal ich konflikt pred obchodným reťazcom, v ktorom sa mala krádež odohrať. Keď Janka odmietla byť jeho komplicom, odlomil jej obe spätné zrkadlá, poškodil stierače a kopal do karosérie jej auta.

Janka sa následne v aute zamkla a začala trúbiť v domnení, že niekto jej príde na pomoc. Žiaľ, nestalo sa tak, a preto autom z parkoviska rýchlo odišla. Akonáhle ale zastala na križovatke, kde akurát vychytala červenú, šialený muž jej naskočil na kapotu a odohrala sa scéna, ktorú zachytáva virálne video.

Keďže vystrašená žena nevedela, čo robiť, a pochopiteľne sa bála o svoj život, rozhodla sa v jazde pokračovať, dúfajúc, že muž z kapoty zlezie.

Žena ale spravila chybu, a keď muža prosila, aby už prestal, pustila ho do svojho auta. Ten jej dal okamžite “hlavičku” a začal búšiť po palubovke.

Policajti muža zadržali

„Policajti obe osoby predviedli na príslušný útvar policajného zboru. 48-ročný muž bol obmedzený na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov umiestnený v cele policajného zaistenia,“ hovorí Jana Šimunková, hovorkyňa KR PZ Bratislava.

Čo je však na celom prípade najsmutnejšie, je to, že ide len o jednu z mnohých udalostí, ktoré v posledných mesiacoch poukázali na to, ako veľmi sú ľudia na Slovensku nevšímaví, resp. neochotní pomôcť — a to aj keď vidia, že niekomu ide doslova o život.

Janka dodáva, že to nebolo po prvýkrát, čo bol na ňu muž agresívny. V minulosti sa s ním vraj pokúšala rozísť už viackrát, no vždy ju prenasledoval a taktiež bil. Keď sa to pokúšala riešiť s políciou, všetky prípady boli uzavreté s tým, že keďže nemá viditeľné zranenia, vlastne sa nič nestalo.

“A keď mi aj prepichol gumy na aute, tak povedali, že staré auto, staré gumy.” Janka tiež spomína na prípad, kedy do nej muž na ulici v minulosti kopal, no nikto sa ani nepristavil, a dokonca ani neprivolal pomoc.