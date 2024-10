Viktor Vincze sa zhostil netradičnej úlohy, ktorá mnohých zaskočí. Takto známeho moderátora nikto nepozná

Je známy ako populárny moderátor, otec adoptívneho syna Maxíka a najnovšie už aj pilot. Hoci mnohých šokoval po tom, ako sa začal venovať svojej vášni, ktorou je pilotovanie, opäť prekvapil a ukázal sa v nezvyčajnej pozícii na jednej významnej udalosti.

Viktor Vincze je hrdým otcom dvojročného Maxíka, ktorý sa môže pochváliť výnimočnou schopnosťou. Ako sme vás informovali v predošlom článku, aj tým vyniká malý chlapček spomedzi ostatných detí.

Čo spravil na svadbe?

Okrem rodičovských povinností, ktoré zdieľa so svojou manželkou Adelou Vinczeovou, moderovaniu v Markíze a práci pilota, ktorej sa už aktuálne venuje po úspešnom absolvovaní skúšok, sa najnovšie dal na netradičný džob, ako informoval Život.

Nedávno sa zúčastnil slávnostného momentu, kde bol centrom pozornosti jeho kamarát a bývalý redaktor z Markízy Martin Petro. Aj keď na tom nie je nič nezvyčajné, zaujímavý bol fakt, že Viktor nebol na svadbe len obyčajným hosťom, ale zosobášil mladomanželov. Zrejme ho na to nahovoril Martin Petro, ktorý to prezradil na sociálnej sieti.

Na Instagrame sa bývalý redaktor pochválil fotografiami zo svojho veľkého dňa s popisom: „Bola jedna ňuňu krásna svadba s Kristínou Garaiovou, tak tu máte fotky, lebo viem, že po nich všetci túžite. A mali sme na večeru koložvársku, lebo sme cool. A ak by vám znela tvár oddávajúceho povedome, tak to môže byt tým, že to síce bola ozajstná svadba, ale reverend Viki akosi nemá povolenie sobášiť, tak sme museli mať aj fejkovú na úrade v kraťasoch.“