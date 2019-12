Viete koľko časových pásiem používajú krajiny sveta? Tento kvíz na 100 % neurobí takmer nikto

Slovensko, ako aj mnohé krajiny sveta vzhľadom k svojej veľkosti a tomu, že nemajú vzdialené územia, používajú iba jeden čas. Je to praktické a jednoduché. Avšak krajiny, ktoré sú od nás oveľa väčšie, musia riešiť delenie času, aby sa napríklad nestávalo, že niekde bude iba svitať, no hodinky by im už ukazovali pravé poludnie. Rovnako to platí aj o vzdialených zámorských územiach rôznych krajín. Dokážete teda určiť správne, koľko časových pásiem krajiny v našom kvíze používajú?

