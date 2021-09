Vieme, kedy bude premiéra 3. časti Fantastických zverov. Dostala názov Dumbledorove tajomstvá

Mnohí fanúšikovia už netrpezlivo čakajú na premiéru tretieho dielu Fantastických zverov, ktorý bude mať názov Dumledorove tajomstvá. Tvorcovia sa však rozhodli, že prezradia nielen to, kedy film konečne uvidíme. Prezradili aj pár detailov, ktoré fanúšikom napovedia, na čo sa môžu tešiť.

Tretí diel odhalí Dumbledorove temné tajomstvá

Spoločnosť Warner Bros. prezradila, že tretí diel Fantastických zverov bude mať oficiálne názov Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, teda Fantastické zvery: Dumbledorove tajomstvá. Ako informuje portál Screenrant, pôvodný plán bol taký, že film uvidíme v kinách ešte túto jeseň. Avšak zmeny v obsadení, nemalé produkčné problémy, ako aj pandémia koronavírusu zapríčinili, že sa premiéra posunula až na rok 2022. Oficiálna premiéra bude 15. apríla.

Tretí diel by mal nadviazať na Grindelwaldove zločiny z roku 2018, v ktorom si temný čarodej Gellert Grindelwald získal na svoju stranu množstvo nových stúpencov, medzi nimi aj mocného, no nekontrolovateľného Credenca Barebona (toho si zahral Ezra Miller).

Dozvedáme sa, že Credence je vlastne Dumbledorov dlho stratený mladší brat Aurelius Dumbledore (alebo je to jeho nevlastný brat?), čo množstvo fanúšikov poriadne prekvapilo. V sérii Harry Potter sa totiž hovorilo len o dvoch súrodencoch, a to o Aberforthovi a zosnulej Ariane. Zatiaľ nie je jasné, akú úlohu bude ďalej Credence v tom všetkom zohrávať. J. K. Rowlingová však fanúšikom prisľúbila, že časom sa všetko vysvetlí, dostanú odpovede na všetky otázky a naozaj sa majú na čo tešiť.

Čo predchádzalo konfliktu medzi Dumbledorom a Grindelwaldom?

Pomaly ale isto sa však blížime k slávnej bitke medzi Grindelwald a Albusom Dumbledorom (stvárnil ho Jude Law). Očakáva sa, že tretí diel filmu nám ukáže viac z toho, čo konfliktu vlastne predchádzalo. Dozvieme sa pár temných tajomstiev z Albusovej minulosti, ako aj to, čo sa vlastne stalo s Arianou. Medzi jeho najtemnejšie tajomstvá má patriť práve vzťah s Grindelwaldom, do ktorého sa v mladosti zamiloval. Napokon to však skončilo rodinnou tragédiou. O to je to pre Albusa náročnejšie, Grindelwalda stále ľúbi, no musí ho poraziť.

Práve v tomto filme sa prvýkrát v podobe Grindelwalda objaví herec Mads Mikkelsen. Pôvodne ho stvárňoval Johnny Depp, ten však bol minulú jeseň prinútený vzdať sa tejto zaujímavej role. Čo možno mnohých fanúšikov nepoteší, čoraz viac sa dej vzďaľuje od Newta. Stále síce bude jednou z hlavných postáv, s blížiacou sa bitkou však jeho príbeh ustupuje do pozadia. Po Dumbledorových tajomstvách sa fanúšikovia môžu tešiť ešte na ďalšie dva filmy z tejto série. Zatiaľ sa však len špekuluje, o čom vlastne budú.