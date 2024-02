Video s bielou lajnou, ktoré zmazal, má dohru: Hokejista Adam Ružička má problém, spoznal svoj osud v NHL

Hokejista Adam Ružička uverejnil na Instagrame video, kde vidieť narysovaný biely prášok na tanieri, pri ktorom sa nachádza kreditka. Následne otočil kameru na seba, vidieť bolo, ako si vkladá do úst ampulku s bielym práškom. Síce video do pár minút vymazal, začalo sa šíriť internetom. Klub Arizona Coyotes rozhodol o jeho osude v NHL.

Ako informuje Denník N, na video už stihol zareagovať aj jeho klub. V Arizona Coyotes končí – umiestnili ho na tzv. waiver listinu s cieľom ukončenia jeho kontraktu.

The Arizona Coyotes have placed forward Adam Ruzicka on unconditional waivers for purposes of terminating his contract. The Club will have no further comment at this time.

— Arizona Coyotes PR (@AZCoyotesPR) February 23, 2024