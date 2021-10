Video, ktoré vám zmení život: Mikrovlnku ste zrejme celý čas používali zle. Zhodli sa na tom aj vedci

Aj keď je sociálna sieť TikTok plná prevažne veľmi divných videí, ktorých cieľom je najmä pobaviť, nájsť na nej môžeme aj celkom zaujímavé kúsky, ktoré nám mnohé vysvetlia. Pravdivosť tvrdenia v jednom z nedávnych virálnych videí dokonca potvrdila aj samotná veda.

Stalo to pravdepodobne aj vám – svoj deň vopred pripravený obed ste si naložili do taniera a ten následne vložili do mikrovlnky, aby ste si jedlo zohriali. Po pár minútach procesu a vytúženom cinknutí, že zohrievací proces bol dokončený, však následne máte hlavu v smútku. Jedlo v tanieri je aj napriek minútam v mikrovlnke stále studené, respektíve na niektorých miestach priam až horúce. Zaujímali ste sa niekedy o to, prečo je to tak? Najnovšie video na TikToku, ktoré si všimol aj portál IFL Science, ponúklo odpoveď, z ktorej ale nadšení nebudete. Mikrovlnku ste totiž s najväčšou pravdepodobnosťou používali celý život zle.

Banalita, ktorú všetci robíme zle

Ako sa pri zohrievaní jedla vyhnúť tomu, aby bolo na niektorých miestach priam až vriace a na iných studené? Ako vysvetľuje jedno z nových videí na populárnej sociálnej sieti, zrejme si jedlo dávate na tanier zle. Ak totiž chcete, aby sa vaše jedlo zohrialo rovnomerne, nemôžete ho servírovať na tanier do stredu, ale na okraje. Len tak zabezpečíte, že vám váš pokrm mikrovlnka zohreje rovnako.

Toto tvrdenie možno mnohých prekvapí, no skutočne je to tak – ak chcete, aby sa váš obed zohrial na všetkých stranách rovnako, jeho umiestnenie v strede taniera nie je najideálnejšie.

Ako podotýka web IFL Science, potvrdzuje to aj článok na webe Well + Good, kde odborníčka a potravinová vedkyňa Makenzie Bryson Jackson vysvetľuje, prečo je to tak. A tým vlastne potvrdzuje aj správnosť tvrdenia vo videu na TikToku.

Všetko je to o spôsobe umiestnenia jedla

Ako Jackson vysvetlila, asymetrické umiestnenie jedla na tanieri pri zohrievaní v mikrovlnnej rúre má svoje opodstatnenie. Všetko sa točí okolo základnej funkcie mikrovlnky, ktorá spočíva v rozkmitaní molekúl vody vplyvom mikrovlnného žiarenia. Aj preto možno v tomto zariadení ohrievať len tie látky, ktoré vodu obsahujú.

V mikrovlnkách sa používa frekvencia 2450 MHz. Ak takáto elektromagnetická vlna zasiahne vhodnú elektricky nabitú látku, rozkmitá ju. Molekuly vody, ako je známe, majú kladné a záporné náboje, ktoré sú rozložené nerovnomerne – na jednom konci prevláda kladný, na druhom zase záporný náboj. No a keď takúto molekulu zasiahne elektromagnetická vlna, pohne ňou. Molekuly vody takto do seba narážajú a dochádza k ich vzájomnému treniu, tým vzniká teplo a pokrm sa zohreje.

Pozor na mŕtvy bod

Samozrejme, všetko ale záleží od toho, ako je jedlo na tanieri umiestnené. Aj preto sa vo vnútri každej mikrovlnky nachádza otočný tanier, ktorého úlohou je, aby sa vlny pri ohrievaní rozložili rovnomerne a všetko sa zohrialo rovnako.

Uloženie jedla na okraj taniera, z ktorého budete jesť, je tak najlepším spôsobom, ako si obed pripravíte čo najlepšie na konzumáciu. Sústredenie pokrmu v strede taniera je totiž mŕtvym bodom, čím si zabezpečíte len to, že po okrajoch bude jedlo vriace a uprostred chladné, respektíve vlažné.