Videli sme ich všetci, ale pointu nepochopili. 10 filmov, ktoré sú o niečom inom, než si myslíme

V niektorých prípadoch je hlavné posolstvo vo filmoch ukryté pod povrchom. Niekedy je zakorenené až tak hlboko, že ho vôbec nevidíme, alebo sa tvorcovia snažia do svojich snímok zámerne zakomponovať viacero významov, aby diváka potrápili, a tak vznikajú mnohé teórie. Vybrali sme 10 filmov, ktoré sú veľmi dobre známe alebo sa stali dokonca až kultovkami, napriek tomu ich diváci nie vždy správne interpretujú.

Aby divák pochopil niektoré z týchto súvislostí hneď pri sledovaní, musí dobre ovládať históriu, náboženstvo, byť empatický v medziľudských vzťahoch alebo poznať ich autorov. Niektoré z nich vás však môžu poriadne prekvapiť.

Matka! / Mother! (2017)

Jedným z filmov, pri ktorom hrozí, že ste ho nepochopili správne alebo nepochopili vôbec, je Matka! režiséra Darrena Aronofského, ktorý sa v tomto rebríčku ešte objaví. Ide o psycho šialenstvo, ktoré v sebe nesie množstvo odkazov, a preto vysvetlení môže byť hneď niekoľko. Podľa niektorých ide o alegorické zobrazenie Starého zákona s rôznymi odkazmi a symbolmi, ďalší však hovoria, že ukazuje krutú metaforu na nefunkčný partnerský vzťah, v ktorom je žena uväznená pod diktátorskou rukou svojho manžela.

500 dní so Summer / (500) Days of Summer (2009)

Množstvo divákov pri sledovaní tohto filmu upadá k ľútosti k hlavnému hrdinovi, ktorý je bezhranične zamilovaný do Summer, ženy, ktorá neverí v pravú lásku. Ako už napovedá aj jeho samotný názov, ich vzťah nevydrží večne. Síce sa to dalo čakať, ale pri sledovaní budete hrdinovi fandiť a dúfať, že sa Summer napokon zmení. Teraz sa však skúste hlbšie zamyslieť a pozrieť sa na situáciu aj z jej pohľadu. Myslíme, že by sa nikomu nepáčilo, keby ho jeho partner chcel zmeniť. Dokonca samotný herec, ktorý ho stvárnil, naviedol divákov k tomu, aby prehodnotili sympatie k jeho postave a skôr sa zamerali na to, že je neuveriteľne sebecký.

Osvietenie / The Shining (1980)

Klasiku so skvelým Jackom Nicholsonom v hlavnej úlohe v réžii ikonického Stanley Kubricka a podľa predlohy majstra Stephena Kinga vám určite nemusíme predstavovať. Dodnes dokáže svojich divákov poriadne vydesiť a na niektoré scény tak skoro nezabudnete. Vedeli ste však, že Osvietenie má vlastne ukazovať hrôzy, ktoré prináša závislosť na alkohole? Potvrdil to samotný Stephen King a zároveň uznal, že vo filme oproti jeho knihe je táto rovina potlačená. On sám bol závislý na alkohole a práve túto svoju životnú skúsenosť do Osvietenia zakomponoval. Tie najväčšie zverstvá sa tu napokon páchajú až po tom, ako do toho vstúpi alkohol.

Americké psycho / American Psycho (2000)

Americké psycho vyvolalo miernu kontroverziu nesprávnym pochopením toho, že v podstate oslavuje psychopatického vraha a násilie ako také. To však nebol jeho zámer. Napriek tomu, že toto stelesnenie zla je samotný hlavný hrdina, ešte to neznamená, že ním máme my ako diváci alebo tvorcovia sympatizovať. Práve naopak. Stále sú jeho činy k odsúdeniu, aj keď sú vyrozprávané z jeho pohľadu a v žiadnom prípade ho netreba ospravedlňovať.

Čierna labuť / Black Swan (2010)

Snímka Čierna labuť od režiséra Darrena Aronofsky patrí nepochybne medzi nezabudnuteľné filmové zážitky s majstrovským finále. Hlavnou hrdinkou je baletka Nina, ktorá túži odtancovať veľkolepý labutí tanec v Čajkovského Labuťom jazere. Popritom sledujeme jej psychický rozklad a boj samu so sebou. Všimli ste si však okrem týchto rovín nejakú ďalšiu, ktorú mohol mať tvorca na mysli?

Ako upozornil magazín Best Life, New York Times prišiel s argumentom, ktorý potvrdil teóriu, že vlastne Čierna labuť nie je filmom primárne o balete. Má byť metaforou na postavenie ženy, konkrétne vraj malo byť Aronovského zámerom naznačiť, čo je skutočným poslaním ženy. Žena sa podľa týchto teórií má najlepšie uplatniť ako milenka v heterosexuálnom vzťahu, manželka a matka. Preto ani najlepšie umelecké úspechy Niny nikdy nemôžu vynahradiť to, čo im obetuje.

Klub bitkárov / Fight Club (1999)

V tomto prípade u mnohých divákov zavládlo podobne mylné nepochopenie, ako pri filme Americké psycho. Dôvodom bolo, že Brad Pitt stvárnil svoju úlohu napriek všetkému veľmi sympaticky a charizmaticky, čo sa mnohým zapáčilo. Aj tu však platí, že to neznamená, že má byť násilie dobré. Práve naopak. Klub bitkárov mal upozorniť na tú temnú stránku. Napriek tomu po celom svete začali vznikať akési skutočné kluby bitkárov, ktoré boli plné násilia, hnevu a výtržníctva. A to určite nebolo cieľom tejto snímky.

The Neon Demon (2016)

Snímka Neon Demon je vizuálne podmanivá, plynie pomalým tempom za svetla reflektorov a je zasadená do sveta modelingu. Vďaka svojej forme môže byť pre mnohých divákov vyslovene nudná a nenájdu pod jej povrchom absolútne nič. A tak sa pristihnú pri tom, ako sledujú nechutné scény sexu s mŕtvolou alebo kanibalizmu. Pravdou však zostáva, že práve tento pocit bol cieľom. Pretože presne taký je svet modelingu. Častokrát úplne povrchný a prázdny. Samotný slogan filmu hovorí, že krása nie je všetko. Je to jediná vec. A v tomto ponímaní ho dokonale vystihuje. Ako v niektorých prípadoch aj celé ľudské zmýšľanie, ktoré nesiaha do hĺbky alebo svet, kde vládne sexizmus.

Hriešny tanec / Dirty dancing (1987)

Mnohí diváci v minulosti, ale aj dnes vidia na Hriešnom tanci predovšetkým krásnu romancu a lásku či vášeň k tancu. V skutočnosti však má myť metaforou na dospievanie dievčaťa v ženu so všetkým, čo k tomu patrí. Podobne ako choreografia, ktorú nacvičujú, ani tento prechod nie je jednoduchý. Môže byť smutný alebo trpký. Nepochybne však obsahuje aj krásne momenty, ktoré sa v jej pamäti uchovajú navždy. Rovnako má pripomenúť to, aké následky môže mať, keď žene budú zakazované jej základné ľudské práva. Napríklad rozhodnutie o tom, či môže podstúpiť potrat, čo je neuveriteľne horúcou témou pre Slovensko a okolité krajiny aj dnes.

Casablanca (1942)

Ak ste žili v presvedčení o tom, že legendárna Casablanca je primárne filmom o láske, asi vás sklameme. Podľa Americké filmového inštitútu síce prináša najlepší milostný príbeh, ktorý sa odohráva na strieborných plátnach, to však nebolo hlavným posolstvom, ktoré mala Casablanca v pláne vyslať do sveta. Treba sa vrátiť späť v čase a pozrieť sa do obdobia, kedy bola snímka uvedená. Spojené štáty ešte neboli súčasťou druhej svetovej vojny a práve preto nie je primárne o mileneckej dvojici, ale o tom, aká je dôležitá neutralita a kedy je ten správny čas postaviť sa na niektorú zo strán.

Slnovrat / Midsommar (2019)

Ak ste si išli pozrieť Slnovrat do kina, pravdepodobne ste odchádzali mierne zmätení. Môže za to aj jeho žánrové zaradenie do kategórie hororu. Pravdou však je, že sledovať túto snímku je obrovským zážitkom. O čom však skutočne bola? Pod návštevou mystického a príťažlivého slnovratu drieme vzťahová dráma, ktorá môže byť koniec koncov metaforou na rozpadajúci sa vzťah, pri ktorom je muž značne nadradený nad svojou trpiacou partnerkou a chce sa s ňou rozísť. Ona to však takto necíti a preto znáša celú situáciu zle. Ako však vidíme v závere, predsa len sa jej to napokon podarí a vstáva silnejšia a odvážnejšia, než kedykoľvek predtým.