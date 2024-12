Vianočný zázrak? Po 3 dňoch našli stratené lietadlo. Posádke z havarovaného stroja sa podarilo prežiť

Na ruskom polostrove Kamčatka sa podarilo po troch dňoch nájsť nezvestné havarované lietadlo aj s troma preživšími. Na odľahlom mieste prežili s minimom jedla, oznámili v nedeľu tamojšie úrady, informuje TASR podľa portálu stanice Euronews.

Lietadlo s dvoma členmi posádky a jedným cestujúcim havarovalo na severe polostrova ešte vo štvrtok, keď prevážalo komerčný náklad. Lietadlo zrazu začalo klesať v dôsledku silného mrazu a preťaženia, uviedli úrady. Spojenie s pátracími zložkami potom znemožňovalo nepriaznivé počasie.

„Vo vnútri (lietadla) sme sa zohrievali, zapaľovali palivo a jedli jedlo, ktoré sme mali. Zapli sme núdzový maják, modlili sme sa a verili v zázrak,“ prezradil jeden zo zachránených pre miestne médiá. Ďalší z trojice uviedol, že sneh na pitnú vodu roztápali vo vedre.

The crew members of the An-2 aircraft that crashed in Kamchatka survived for several days by digging a hole in the snow to keep warm. The plane went down due to extreme cold.

On the day of the crash, the aircraft’s speed began to decrease because of the freezing temperatures.… pic.twitter.com/zmE8PvCZhm

— AZ Intel (@AZ_Intel_) December 22, 2024