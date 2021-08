Veterinárny expert radí: Týchto 5 vecí zabezpečí vášmu psovi dlhší a zdravší život

Majitelia domácich miláčikov a predovšetkým psov pomerne často vyslovujú názory, že aj keď sa im snažili dať všetko, čo vedeli, aj tak mali pocit, že to bolo málo. Väčšina psov sa dožije v priemere od 10 do 14 rokov, niektoré plemená dokonca aj viac. Ľudia ale chovajú aj také plemená, ktoré majú predispozíciu dožiť sa aj podstatne kratšieho veku. Ako teda zabezpečíme, aby naši najlepší priatelia mali čo najdôstojnejší, najzdravší a najmä najdlhší život?

Zrejme nikoho neprekvapí, že odpoveď na túto otázku treba hľadať v tom, ako sa k našim miláčikom správame my. Spolu so psami zdieľame niekoľko podobných genetických čŕt, vrátane predispozície k vývinu rakoviny súvisiacej s vekom.

Ako podotkol portál Science Alert, znamená to jedno – veci, ktoré robíme preto, aby sme boli zdravší my, môžu veľmi účinne fungovať aj na našich štvornohých miláčikov. Web dal teda dohromady 5 účinných rád, vďaka ktorým psom dokážeme zabezpečiť dlhší a zdravší život.

#1 V zdravom tele, zdravý pes

Tak, ako sa človek zvykne starať o svoju hmotnosť, rovnako by sme sa mali starať aj o postavu nášho psa. Skrátka udržiavať jeho zdravú telesnú hmotnosť starostlivou kontrolou príjmu kalórií.

Hmotnosť je potrebné sledovať pravidelným vážením a hodnotením jeho telesnej kondície. Len takto totiž dokážete identifikovať, či vás pes neje príliš veľa, alebo naopak príliš málo. Odborníci odporúčajú každú jednu kŕmnu dávku presne navážiť s ohľadom na aktuálnu hmotnosť vášho miláčika.

Stravu pre psa by ste rozhodne nemali naberať „od oka“. Všeobecne totiž platí, že dobrá výživa môže byť spojená s procesom zdravého starnutia. To znamená, že to, čím svojho psa kŕmite, je rovnako dôležité, ako množstvo, ktorým ho kŕmite. Dbať by ste teda mali aj na pestrosť a kvalitu stravy pre psa.

#2 Kroky nerátajte sebe, ale aj psovi

Mnohí z nás zvyknú denne sledovať počet krokov, ktoré prejdeme. Míľnikom je 10-tisíc krokov za deň, avšak platí, že čím viac, tým lepšie. A platí to aj v prípade vášho psa.

Akákoľvek fyzická aktivita je pre psa a jeho váhu dôležitá. A aj keď v konečnom dôsledku vášmu psovi dlhé prechádzky nezabezpečia dlhší život, rozhodne mu pomôžu udržať kondíciu a pomôžu udržať v zdraví jeho pohybový aparát, no najmä aj vďaka tomu bude šťastnejší.

#3 Učte ich nové triky

Starnutie sa na psovi neprejavuje len fyzicky. Dôkladne sa treba starať aj o jeho mozog, ktorý treba udržiavať aktívny. Zvykne sa síce hovoriť, že starého psa novým trikom nenaučíte, no môžete sa o to aspoň pokúsiť. Práve učením psa novým trikom totiž môžete pomôcť jeho telu, ktoré tak rýchlo nezostarne a neochabne.

Využiť na to môžete niekoľko zaručených a overených spôsobov. Nemusíte sa zamerať len na rôzne fyzické kúsky, využiť môžete aj jeho ďalšie zmysly, ak má váš psík obmedzené možnosti pohybu. Odborníci odporúčajú napríklad čuch, ktorý je pre psov nielen užitočný, ale pri hre a učení cvikov aj zábavný zmysel. Navyše, precvičí ich to fyzicky i psychicky.

#4 Upevňujte si s ním vzťah za každých okolností

Rovnako ako každý tvor, aj pes si veľmi rýchlo vytvorí vrúcny vzťah so svojím majiteľom (a paradoxom býva aj fakt, že sa to deje aj vtedy, ak sa k nemu majiteľ niekedy nespráva ukážkovo).

Vzťah so svojím miláčikom je preto potrebné neustále upevňovať a dá sa to všelijakými spôsobmi. Preto ich neopúšťajte na dlho, pokiaľ nemusíte. Ak môžete, berte ho so sebou na návštevy k známym, na prechádzky do parkov, hoc aj na drink na terasu. Pes sa vám odvďačí.

A nezabúdajte na pravidelné hry – tie psy naozaj zbožňujú. Pomáhajú totiž odbúravať stres nielen im, ale aj vám.

#5 Nezanedbávajte veterinárnu starostlivosť

Liečenie rôznych ochorení nenapreduje len v zdravotníctve ľudí, ale aj v starostlivosti o zvieratá. Pravidelnou návštevou veterinára môžete ovplyvniť veľa a netreba to podceňovať. Včasnou vakcináciou pred baktériami i rôznymi chorobami pritom chránite nielen vášho miláčika, ale aj seba a okolie samotné. Nehovoriac o tom, že pravidelné veterinárne obhliadky môžu predísť zbytočným komplikáciám, ktorým váš pes môže byť v budúcnosti vystavený.