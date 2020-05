Verejnosť v čase pandémie začala viac dôverovať vedcom

Britská verejnosť v čase pandémie koronavírusu začala oveľa viac dôverovať vedcom a odborníkom v oblasti zdravotníctva. Vyplýva to z prieskumu neziskovej organizácie Open Knowledge Foundation od spoločnosti Survation, podľa ktorého 64 percent respondentov v súčasnosti viac počúva rady expertov a päť percent uviedlo opak.

Anketa tiež odhalila, že 51 percent populácie videlo falošné správy o koronavíruse, vrátane tých, podľa ktorých šírenie vírusu súvisí s 5G sieťami.

Catherine Stihler z Open Knowledge Foundation uviedla, že prieskum sa rozhodli spraviť po tom, ako štúdia Ofcom zistila, že viac ako polovica Britov videla falošné správy o víruse. Objasnila, že chceli zistiť, či dôveru verejnosti v otvorené dáta a vedu neznížilo šírenie nepravdivých informácií.

59 percent ľudí verí rozhodnutiam vlád

Väčšina respondentov, konkrétne 59 percent, takisto verí rozhodnutiam vlády v čase pandémie súvisiacich s využitím dát na zavedenie obmedzení. Ďalších 35 percent neverí vláde a šesť percent sa nevie rozhodnúť.

Verejnosť tiež dala najavo, že chce mať oveľa lepší prístup k vedeckým informáciám, pričom 67 percent ľudí si myslí, že by mali vedieť všetky informácie týkajúce sa výskumu vakcíny proti COVID-19.

Až 97 percent z celkovo 1006 respondentov uviedlo, že vláda a zdravotnícke úrady by mali zverejniť nedôverné údaje, ktoré využívajú ministri a Národná zdravotná služba (NHS) a 95 percent si myslí, že tieto dáta by mali byť vždy voľne dostupné.

„Dôvera je naozaj dôležitá. Ak chceme veriť v to, čo robíme a aké opatrenia prijímame, potrebujeme dôverovať vede, ktorá za tým stojí a mali by sme byť schopní to posúdiť,“ uviedla Stihler. „Otvorenosť je kľúčová pre dôveru a dôvera je kľúčová preto, aby sme sa z tohto dostali,“ dodala.