Veľký zamestanávateľ na východnom Slovensku musel prepustiť desiatky ľudí, teraz rieši ďalší problém. Skloňuje sa konkurz

O problémoch veľkého vranovského zamestnávateľa sme vás informovali ešte pred letom, kedy sa pracovníci sťažovali na meškajúce výplaty, firmu poznačili pokuty a riešil sa aj pokles tržieb. Medzičasom sa vo firme Bukóza Holding zmenil majiteľa a novým vlastníkom je Roman Staněk a spoločnosť RIQ Investments.

Článok pokračuje pod videom ↓

Český investor musel po prebratí fabriky čeliť dlhom presahujúcim hranicu 100 miliónov eur. Nový majiteľ neskôr oznámil, že obchodné dlhy sa podarilo firme presunúť na splátkový kalendár a postupne sa dohaduje postup aj pri ďalších finančných záväzkoch. Aby sa však celá firma ozdravila, musel Staněk pristúpiť k optimalizácii výroby a vo väčšine prípadov je jej súčasťou prepúšťanie zamestnancov.

O prácu tak prišlo približne 90 ľudí, ktorých sa dotklo uzatvorenie jednej prevádzky v energetickej divízii. Mesačne sa týmto krokom podarí ušetriť odhadom 1,5 milióna eur a majiteľ hovoril o nutnom zle. Ako teraz upozornili Hospodárske noviny, veľká východoslovenská firma musí čeliť ďalšiemu problému. Mestský súd Košice totiž informoval o začatí konkurzu proti spoločnosti Bukóza Export-Import.

Ide o samostatný právny subjekt pôsobiaci v rámci spomínaného holdingu, ktorý zabezpečuje komplexný obchodný servis a obchodné aktivity pre celú skupinu spoločností patriacich pod Bukóza Holding. Ako ďalej HN uviedli, z verejne dostupných zdrojov vyplýva, že posledným ziskovým rokom subjektu bol rok 2022. Návrh na konkurz podal podnikateľ Maroš Kruľ a zatiaľ nie je jasné, ako celá situácia skončí.

„Situáciu aktuálne riešime, zatiaľ nemám bližšie informácie, až to celé vyhodnotíme, tak následne o podrobnostiach budeme informovať,“ uviedol pre HN šéf RIQ Investments Roman Staněk. Ten v nedávnej minulosti avizoval aj to, že by rád v roku 2025 pretransformoval holding na jednu obchodnú spoločnosť. To by mohlo pomôcť dosiahnuť efektívnejšie riadenie a tiež znížiť súčasné náklady.