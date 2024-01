Veľký slovenský operátor hlási výpadky: V týchto intervaloch sa iným nemusíte dovolať, nepôjde ani internet či televízia

Známy slovenský operátor Orange na svojej webovej stránke klientom oznámil, že už v najbližších dňoch môžu zaznamenať problémy s hlasovou sieťou, dátovou sieťou, ale aj televíziou. Dosah by však mal byť pre ľudí minimálny.

Vypínanie 3G siete a výpadky

Orange na svojom webe priblížil, že medzi 18. januárom a 22. februárom sa v dôsledku vypínania 3G siete musia klienti pripraviť na menšie výpadky. „Prebiehať budú práce spojené s vypínaním 3G siete, ktoré môžu mať krátky 20-minútový vplyv aj na vašu hlasovú alebo dátovú sieť. Práce budú prebiehať v nočných hodinách (približne v čase 0:00 – 6:00), a preto veríme, že budú mať minimálny dosah na vaše pohodlie,“ informuje Orange.

Ako z informácií vyplýva, operátor by mal začať na západnom Slovensku a do konca februára postupne prejde do všetkých slovenských oblastí. Ak si chcete overiť, do ktorej oblasti patríte vy, urobiť tak môžete pomocou mapy na webe spoločnosti Orange. Okrem toho sa počas utorka a stredy musia niektorí klienti pripraviť na výpadok televízie a internetu.

V utorok (9. januára) budú plánované práce prebiehať v Krompachoch, v čase medzi 8:00 – 14:00 v trvaní 360 minút. Počas stredy (10. januára) postihnú výpadky Prešov a Košice, kde môžu trvať 240, respektíve až 480 minút.