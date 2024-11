Veľké prekvapenie Nely Pociskovej, ktoré mnohých zaskočí. Odhalila hosťa na svojom koncerte, ktorého by málokto čakal

Má našliapnuté na úspešnú spevácku kariéru, do ktorej dáva maximum. Nela sa konečne naplno venuje tomu, čo jej robí okrem rodiny najväčšiu radosť. Spev je jej vášňou, nedávno vydala album Cesta, má za sebou krst a najnovšie sa pripravuje na svoje miniturné.

Multitalentovaná Nela Pocisková sa už nemôže dočkať svojich koncertov, na ktorých intenzívne pracuje. Blíži sa december a s ním prvý dátum, kedy si fanúšikovia do kalendára, a hlavne do svojej pamäti zapíšu nezabudnuteľné momenty, ktoré zažijú, keď Nela predvedie svoje zlato v hrdle.

Odtajnila prvého hosťa

Speváčka je však tajomná a necháva svojich fanúšikov v napätí. Týka sa to hostí na koncertoch, o ktorých zatiaľ nevedia s výnimkou dvoch. Prvým je spevák a raper Majself, s ktorým už spolupracovala a vydala singel Neprestanem dýchať. „S Majselfom sme si ľudsky a umelecky sadli. Mišo má presah do úplne inej poslucháčskej komunity, ktorú si vážim a do ktorej ma zasvätil,“ povedala speváčka pre portál Hudba.



S kým ešte vystúpi?