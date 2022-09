Veľká záhada z Harryho Pottera je konečne vyriešená. Toto je dôvod, prečo Lord Voldemort ušiel do Albánska

Aj po rokoch fanúšikovia Harryho Pottera prichádzajú s novými otázkami a teóriami o životoch hlavných postáv. Teraz sa podarilo nájsť odpoveď na jednu z nich. Vieme, prečo bolo Albánsko také dôležité pre Lorda Voldemorta.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prečo sa Lord Voldemort neustále vracal do Albánska?

Zdá sa, že v rôznych obdobiach života si Lord Voldemort volil Albánsko ako dokonalé miesto na ukrývanie, píše portál Screen Rant. Akosi však doteraz nikdy nebola zodpovedaná otázka, prečo je to tak. Aj v časti Harry Potter a Kameň mudrcov sa utiahol práve do tejto krajiny po tom, čo bol oslabený a v ďalších častiach sa sem opäť opakovane vracal.

Aj keď sa môže zdať, že krajina bola zvolená len náhodne, jej lesy majú v skutočnosti pre čarodejnícky svet veľký význam. Po tom, čo v roku 1981 Lord Voldemort zabil Lily a Jamesa Potterovcov, no nedokázal zabiť ich syna Harryho, vytvoril 7 horcruxov a na celé desaťročie sa utiahol do Albánska. Potom sa na scéne objavil profesor Quirrell a Lord Voldemort chcel vďaka nemu opäť nadobudnúť svoju moc.

Až ďalšia významná udalosť však vysvetľuje, prečo sa sem neustále vracal. Aj keď vo filme je Albánsko zmieňované len zriedkavo, z kníh sa dozvedáme, že práve tu ukryla Helena Bystrohlavová ukradnutý diadém svojej matky. Helena bola dcérou Brunhildy Bystrohlavovej, teda jednej zo zakladateliek Rokfortskej strednej školy čarodejníckej.

Časť z neho žila v albánskych lesoch

Albánske lesy považovala Helena za dostatočne odľahlé na to, aby tu diadém nikto nenašiel. Tom Riddle ho však stáročia po tom, čo ho ukryla, predsa len objavil a premenil ho na piaty horcrux. Aj keď Riddle neskôr diadém priniesol do Rokfortu, Albánsko bolo pre neho aj naďalej mimoriadne dôležitým miestom. Je pochopiteľné, že aj keď sa tam už diadém nenachádzal, stále mal pocit, že časť z neho žije aj v Albánsku.

Zrejme práve preto sa sem vrátil aj po útoku v Godricovej úžľabine, ale aj po neúspešnom pokuse ukradnúť Kameň mudrcov. Navyše, pravdepodobne dúfal, že ho tu nájde aj Peter Pettigrew podobne, ako ho tu našiel aj Quirrell. Ak by sa tak nestalo, nikdy by sa nedozvedel o Trojčarodejníckom turnaji. Nemohol by sa tak pokúsiť zabiť Harryho v časti Harry Potter a ohnivá čaša.