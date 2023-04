Veľká tragédia v Alpách. Lavína zabila štyroch ľudí, počet obetí ešte nemusí byť konečný

Lavína, ktorá spadla vo francúzskych Alpách neďaleko hory Mont Blanc, si vyžiadala v nedeľu životy štyroch ľudí a niekoľko zranených, oznámil francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin. TASR správu prevzala od agentúr AFP a AP.

„Stále prebieha záchranná operácia,“ uviedol Darmanin na sociálnej sieti Twitter. Dodal, že počet obetí je zatiaľ predbežný. „Myslíme na (obete) a ich rodiny. Boli mobilizované záchranné zložky, aby našli tých, ktorí sú stále uviaznutí v snehu,“ uviedol na Twitteri francúzsky prezident Emmanuel Macron. Lavína sa okrem spomínaných štyroch mŕtvych dotkla aj najmenej ďalších deviatich ľudí, uvádza AFP.

An avalanche fell on tourists on the Armancette Glacier in the French Alps

Four people died and several more were injured. pic.twitter.com/EvP7C5h03K

