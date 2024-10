Veľká novinka v živote Jasminy Alagič, ktorá mnohých prekvapí. Oznámila správu, ktorú nikto nečakal

Zdá sa, že moderátorka je žena činu, ktorá sa rada posúva v živote vpred. Pričinila sa o zmenu, pre ktorú bude jej rodina častejšie na cestách. Zrejme sa inšpirovala svojou kamarátkou a influencerkou Zuzanou Plačkovou, ktorá spravila to isté.

Jasmina Alagič je šťastnou mamou synčeka Sanela, ktorá sa popri mamičkovských povinnostiach nezabúda venovať sama sebe. Napokon, má po svojom boku rapera Rytmusa, ktorý jej je oporou, aj preto má čas venovať sa svojmu zovňajšku. Ako sme vás informovali v predošlom článku, mamička sa nedávno rozhodla pre estetický zákrok, ktorý podčiarkol jej krásu. Hoci ide o novinku, ani zďaleka nejde o také veľké rozhodnutie, ako v prípade tejto nasledujúcej.

Ďalší domov

Sympatická brunetka úpenlivo čaká na jednu vec, ktorá by sa mala dotiahnuť do konca. Po nej sa spolu so svojou rodinou budú častejšie nachádzať v zahraničí, konkrétne v Dubaji, ktorý sa stane ich ďalším domovom, ako infomoval Nový Čas.

„Nie je pre mňa problém mať domov na viacerých miestach. Dubaj bude jeden z našich domovov, ale nie takým tým základným pilierom, nemám to v povahe,“ povedala moderátorka pre portál, čím potvrdila, že úplné odsťahovanie zo Slovenska nehrozí. Na druhej strane, je otvorená dlhšiemu pobytu v cudzine.

