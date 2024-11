Veľká novinka v živote Jasminy Alagič, ktorá mnohých prekvapí. Oznámila skvelú správu, fanúšikovia sú vo vytržení

Manželka Rytmusa nakazila svojich fanúšikov na sociálnej sieti svojím optimizmom a elánom do života. Zdá sa, že prežíva veľmi pekné obdobie vo svojom živote a netají sa tým, že sa má jednoducho dobre. Vďačná je i za svoju prácu. Aktuálne rozbehla niečo nové, čo jej vyčarilo úsmev na tvári.

Moderátorka Jasmina Alagič nemá núdzu o pracovné ponuky. Obzvlášť nad jednou dlho otáľala, no nakoniec si povedala, že ide do toho. Podľa jej úprimných slov tým splnila prianie svojich fanúšikov.

„Zajtra spúšťam kapitolu číslo jeden niečoho úplne nového. Nechala som sa na to prehovoriť, toto prehováranie trvalo vcelku dlho,” priznala otvorene Jasmina v jednom zo svojich príbehov, ktoré zverejnila na Instagrame koncom minulého týždňa.

Vďaka vízii nový projekt

Očividne patrí medzi tie šťastné osoby, ktoré nemuseli nikoho prosiť o určité projekty. Ako sama dodala, doteraz všetko získala bez veľkej námahy a nič z toho, čo robí, si nemusela vydupať. Môže za to fakt, že presne vedela, čo chcela a mala jasnú víziu. Zrejme aj tá ju zaviedla k novému projektu, ktorý chystá.

„Celý život manifestujem. Vždy som mala konkrétnu víziu, čo chcem, veľmi konkrétnu a veľmi intenzívne som ju chcela, ale toto, čo sa zajtra štartuje, toto musel chcieť snáď celý vesmír a vy moje drahé kamarátky na Instagrame, vy sa to dozviete budúci rok, keď to bude celé sfinalizované,” prezradila moderátorka, ktorá sa na to dala nahovoriť kvôli svojim fanúšikom.

Je to pre ňu obrovská skúsenosť