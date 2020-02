Vedcou prekvapili nové skeny mozgov: Pravdepodobne odhalili nový typ, doposiaľ nepopísanej schizofrénie

Hádam najčastejšie sa vyskytujúcim mýtom je ten, že schizofrénia znamená rozdvojenú osobnosť. V skutočnosti však ide o dve odlišné ochorenia a aj keď sa schizofrénia prejavuje širokou škálou príznakov. Nerozhodný človek alebo človek s rozdvojenou osobnosťou nemusí trpieť schizofréniou.

Schizofrénia je ochorením, ktoré pre lekárov ešte aj dnes predstavuje veľkú záhadu. Na Slovensku postihuje približne 50 000 ľudí a u každého pacienta sa môže prejaviť inak. Dokonca aj u toho istého pacienta sa môžu príznaky časom zmeniť. Schizofrénia sa môže prejavovať napríklad halucináciami, bludmi či paranojou, následkom ktorých sa jedinec správa bizarne. Existuje množstvo typov schizofrénie, napríklad pri katatónnej jedinec ustrnie v jednej pozícii a nie je schopný pohybu, aj keď je inak fyzicky zdravý.

Mozog zdravého jedinca sa zvyčajne odlišuje od mozgu jedinca trpiaceho schizofréniou. Vďaka zobrazovacím metódam však vedci objavili nový typ schizofrénie, pri ktorom je takmer nemožné odlíšiť mozog zdravého jedinca a mozog jedinca trpiaceho schizofréniou. Ako informuje portál Science Alert, vedci vyšetrili mozog 307 schizofrenických pacientov, vďaka čomu objavili nový, záhadný typ schizofrénie.

Using machine learning methods, Chand et al. identify two distinct neuroanatomical subtypes of #schizophrenia, one marked by widespread volume reduction and the other by increased basal ganglia volume. https://t.co/lbdxlgedLX pic.twitter.com/N1jtj8E7Uc

