Niektorí ľudia majú zvláštnu schopnosť, v uchu si vedia vytvárať dunivý zvuk. Ste to aj vy?

Aj keď sú naše telá veľmi podobné, často sa líšime v drobnostiach. Jednou z nich sú aj rôzne schopnosti, ktoré iní ľudia nedokážu. Môže to byť hocičo, napríklad aj taká schopnosť hýbať ušami. S ušami tiež súvisí ďalšia ojedinelá schopnosť, ktorá v poslednej dobe koluje internetom a sociálnymi sieťami, aj keď je opisovaná už od roku 1884, ak aj nie skôr.

Debatu na internete rozprúdil príspevok na Twitteri od vedca, ktorý si hovorí Massimo, uvádza portál IFL Science. Užívatelia internetu sa rozdelili hneď do dvoch skupín.

A part of the human population can voluntarily control the tensor tympani, a muscle within the ear. Contracting this muscle produces vibration and sound. The sound is usually described as a rumbling sound https://t.co/FjD36qFACU pic.twitter.com/ianKb60EK8

— Massimo (@Rainmaker1973) February 17, 2020