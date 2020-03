Vedci zistili, ktorá krvná skupina je najviac náchylná na nový koronavírus

Zistili napríklad, ktoré pohlavie a ktoré vekové skupiny sú koronavírusom ohrozené najviac. Usilovne hľadajú pôvod ochorenia a aj liek, ktorí by ľuďom pomohol. Tentoraz sa zamerali na skúmanie krvných skupín, aby zistili, ktorá je koronavírusom ohrozená najviac.

Ľudia s rôznymi krvnými skupinami reagujú na koronavírus inak

Ako informuje portál South China Morning Post, vedcom z Wu-chanu, Pekingu, Šen-čenu a ďalších čínskych miest sa podarilo zistiť, že koronavírus najviac ohrozuje ľudí s krvnou skupinou A. Práve ľudia s touto krvnou skupinou boli nakazení najčastejšie a navyše, príznaky ochorenia sa u nich prejavovali najintenzívnejšie. V porovnaní s ostatnými je najmenej ohrozenou krvná skupina 0, títo ľudia sú voči ochoreniu najviac odolní.

Štúdia, ktorá bola len pred niekoľkými dňami publikovaná prostredníctvom portálu Medrxiv informuje, že čínski vedci odobrali vzorku krvi viac ako 2 000 pacientom, ktorí sa v spomínaných mestách nakazili koronavírusom a porovnali ich so vzorkami krvi zdravej populácie.

Aj keď čínski vedci upozorňujú, že výsledky štúdie sú zatiaľ len predbežné a je potrebné ďalšie množstvo výskumov, dodávajú, že vláda by na ne mala brať ohľad. Lekári by mohli k pacientom s rôznymi krvnými skupinami pristupovať odlišne a pomôcť tak zefektívniť boj proti šíriacemu sa koronavírusu. Napríklad, môžu si pacientov triediť podľa toho, ktorí predstavujú najvyššie riziko, či ktorí potrebujú najagresívnejšiu liečbu.

Pokyny musíme rovnako dodržiavať všetci

Okrem toho, ľudia, ktorí majú krvnú skupinu A, by mali byť opatrnejší a posilniť opatrenia, aby riziko nákazy znížili. Pacient s krvnou skupinou A totiž po nákaze potrebuje agresívnejšiu liečbu ako ostatní pacienti. Z 206 pacientov, ktorí vo Wu-chane zomreli na COVID-19, malo až 85 krvnú skupinu A. V skupine pacientov, ktorí mali krvnú skupinu 0, zomrelo 52 pacientov. Vplyv krvných skupín bol badateľný bez ohľadu na vekovú kategóriu či pohlavie pacientov.

Na potvrdenie týchto výsledkov je však potrebné preskúmať vzorky krvi od stoviek ďalších pacientov nakazených koronavírusom, aj od zdravých jedincov. Aj keď 2 000 ľudí nie je malá vzorka, vzhľadom na obrovské množstvo nakazených jedincov po celom svete je nutné výskum rozšíriť.

Ďalší problém predstavuje fakt, že vedcom sa tento fenomén zatiaľ nepodarilo objasniť. Nie je napríklad jasné, aká je molekulárna interakcia medzi jednotlivými krvnými skupinami a koronavírusom. Ukázalo sa však, že pacienti s rôznymi krvnými skupinami reagujú odlišne aj na iné ochorenia, napríklad na žltačku typu B, či na SARS.

Vedci zároveň dodávajú, že ľudia nemajú dôvod na paniku. Ak má niekto krvnú skupinu A, neznamená to, že sa na 100 percent nakazí. Na druhej strane, ak má niekto krvnú skupinu 0, neznamená to, že je úplne v bezpečí. Pokyny stanovené príslušnými orgánmi by sme mali rovnako rešpektovať a dodržiavať všetci.