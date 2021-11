Vedci zistili, aký druh humoru je prekvapivo ten najlepší. Ak ho využívate, máte kvalitnejší a lepší život

Niektorí ľudia sa neštítia čierneho humoru, iní si zas radi vystrelia sami zo seba. Množstvo ľudí si zas nedokáže život predstaviť bez humoru plného sarkazmu. Každý z nich však na naše mentálne zdravie vplýva trochu inak. Ktorý je pre nás ten najlepší a ktorému by sme sa, naopak, mali vyhnúť?

Aký humor využívate najčastejšie vy?

V rámci jednej z najnovších štúdií vedci zistili, že ľudia, ktorí využívajú humor, aby u iných vzbudili sympatie alebo poukazujú na ľudskú nedokonalosť, aby iných rozosmiali, prežívajú menej obáv. Ako však informuje štúdia publikovaná v časopise Personality and Individual Differences, humor má jednoznačne aj svoju temnú stránku.

Ako píše portál Psypost, humor je jedným z najefektívnejších spôsobov komunikácie. Okrem toho, výrazne ovplyvňuje naše mentálne zdravie. Pomáha nám regulovať emócie, je to mechanizmus, vďaka ktorému sa lepšie vyrovnávame s náročnými situáciami a slúži nám ako rozptýlenie od ťažkostí, ktorým denne čelíme. Pomáha nám teda tlmiť negatívne emócie a posilniť tie pozitívne.

Súčasťou štúdie sa stalo 254 Talianov vo veku od 18 do 67 rokov. Ich úlohou bolo vyplniť dotazník, ktorý hodnotil, do akej miery využívajú pozitívne, ale aj negatívne ladený humor. Okrem toho vypĺňali aj dotazník týkajúci sa patologických obáv a celkového pocitu pohody. Čo ukázali výsledky? Podarilo sa zistiť, že ľudia, ktorí preferujú benevolentný humor, sa menej obávajú a celkovo sa cítia lepšie. Celkom naopak to bolo u ľudí, ktorí preferovali v rámci humoru cynizmus.

Je to dvojsečná zbraň, ktorú sa musíme naučiť používať

Humor nie je jednoduché definovať, môže mať pozitívnu, ale aj negatívnu stránku. Menej negatívnych emócií v nás vyvoláva aj humor, ktorým sa snažíme šíriť dobrú náladu, poukázať na vtipné drobnosti z každodenného života. Prekvapivo, aj keď cynizmus pre nás nie je práve najlepší, sarkazmus či nonsens podľa výskumu pocit celkovej pohody nijak výrazne nezhoršoval.

Odborníci sa snažili prísť aj na to, prečo ľudia využívajú taký, či onaký humor. Myslia si, že niektorí ľudia sa automaticky obracajú na pozitívne formy humoru, ak čelia ťažkostiam. Možné je však aj to, že ľudia, ktorí sú často v strese, sa napokon stávajú cynickými. V rámci ďalších štúdií sa vedci plánujú venovať otázke, ako na humor vplýva napríklad kultúra.

Už predchádzajúce výskumy však ukázali, že pozitívny zmysel pre humor súvisí s vyššou mierou optimizmu a nižšou pravdepodobnosťou, že človek bude trpieť depresiou a úzkosťou. Odborníci ale zdôrazňujú, že humor je dvojsečná zbraň. Ak má slúžiť v náš prospech, je potrebné, aby sme sa ho naučili správne používať.