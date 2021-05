Vedci vytvorili zoznam 22 najagresívnejších psích plemien. Prvé priečky vás jednoznačne prekvapia

Voči niektorým plemenám však máme predsudky. Napríklad, o dobermanoch či pitbulteriéroch automaticky predpokladáme, že sú to agresívne psy. Vedci sa preto rozhodli, že vytvoria rebríček tých najagresívnejších plemien. V top 10 nájdete aj pudlíka.

Staršie psy sú agresívnejšie

To, či bude pes agresívny, závisí od množstva faktorov, vrátane výchovy. Okrem toho, ak je to starší samec, je pravdepodobnejšie, že bude na ľudí vrčať a možno občas aj chňapne po ruke, ktorá ho chce pohladkať, píše portál Daily Mail.

Podľa štúdie publikovanej v časopise Scientific Reports môže miera agresivity závisieť do značnej miery aj od plemena. Vedeli ste napríklad, že medzi tie najagresívnejšie plemená patrí aj dlhosrstá kólia? Na druhej strane, asi málokoho prekvapí, že najmenej agresívny je labrador či zlatý retríver.

Vedci z helsinskej univerzity študovali viac ako 9 000 domácich miláčikov, pričom súčasťou výskumu bolo 24 rôznych plemien. Zameriavali sa konkrétne na tie aspekty psej osobnosti, ktoré ovplyvňujú pravdepodobnosť, že sa pes bude voči človeku správať agresívne. Psy malého vzrastu sú podľa vedcov agresívnejšie, ako stredne veľké či veľké psy. Aj keď práve kvôli ich vzrastu ich neraz ako hrozbu nevnímame.

Štúdia odhalila aj to, že samce sa správajú agresívnejšie ako samičky, a to bez ohľadu na to, či podstúpili kastráciu alebo nie. Dôležité je aj to, koľko skúseností má majiteľ psa. Ak má človek psa prvýkrát a predchádzajúcu skúsenosť s chovaním zvierat nemá, je pravdepodobnejšie, že bude pes agresívny. Menej agresívne sú taktiež tie psy, ktoré sa často stretávajú s inými psami. Ak žije pes neustále osamote, len v spoločnosti svojho majiteľa, je pravdepodobnejšie, že bude agresívny.

Ktoré plemená sa ocitli na vrchole rebríčka?

Okrem veku je však podľa odborníkov tou najdôležitejšou premennou plemeno. Prvé tri priečky v rebríčku obsadili dlhosrstá kólia, pudlík a malý bradáč.

Ktoré plemená sú tie najagresívnejšie?

Dlhosrstá kólia Pudel Malý bradáč Nemecký ovčiak Španielsky vodný pes Lagotto Čínsky chocholatý pes Nemecký špic Coton de Tulear (hovorí sa mu aj bavlnka alebo madagaskarský bišónik) Jemnosrstý pšeničný teriér Welsh Corgi Pembroke Kern teriér Borderská kólia Laponský pes Čivava Krátkosrstá kólia Jack Russell teriér Stafordšírsky bulteriér Šeltia Laponský pastiersky pes Zlatý retríver Labradorský retríver

Samozrejme, nech sa chystáte zaobstarať si akéhokoľvek psíka, uistite sa, že mu dokážete poskytnúť všetko, čo potrebuje, a že si budete navzájom vyhovovať. Okrem toho, aj pes, ktorý nemá sklon k agresivite, sa môže správať agresívne v prípade, ak má strach alebo trpí nejakým ochorením či chronickými bolesťami.