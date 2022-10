Vedci prichádzajú so šokujúcimi zisteniami: Mačky vám rozumejú viac, ako ste si doposiaľ mysleli

Snáď každý majiteľ štvornohého miláčika sa už niekedy zamýšľal nad tým, čomu všetkému mačka či pes vlastne rozumie. Občas sa zdá, akoby to bol naozaj prevtelený človek, akoby chápal všetko, čo mu hovoríte. V najnovšej štúdii vedci informujú, že aj keď nerozumejú všetkému, mačky vedia, že sa ich majiteľ prihovára priamo im.

Článok pokračuje pod videom ↓

Reagujú na hlas majiteľa

Mnoho majiteľov sa s domácimi miláčikmi rozpráva bez ohľadu na to, či nám rozumejú alebo nie. Čo sa mačiek týka, niekedy reagujú, inokedy zas nie. Ako ale píše portál Mail Online, ak na vás mačka nereaguje, je to tak pravdepodobne preto, lebo sa rozhodla, že vás bude ignorovať.

Do novej štúdie, ktorej výsledky boli publikované v časopise Animal Cognition, zapojili vedci 16 mačiek a ich majiteľov. Analyzovali, ako mačky reagovali na nahrávky, pričom z niektorých znel hlas ich majiteľa, z iných zas hlas cudzieho človeka. V časti nahrávok sa človek prihováral priamo mačke, v iných zas inej osobe.

Odborníci sledovali rôzne prejavy, napríklad pohyby uší, zmeny v zreničkách či pohybovanie chvostom. Ukázalo sa, že až 10 zo 16 mačiek zareagovalo menej intenzívne v prípade, ak cudzia osoba na nahrávke vyslovila ich meno. Reakcia bola intenzívnejšia vtedy, keď meno mačky na nahrávke vyslovil jej majiteľ.

S ľuďmi si dokážu vytvoriť rovnako silné puto ako pes

Keď počuli majiteľov hlas, mačky sa viac prechádzali po miestnosti, mali rozšírené zreničky a ich uši boli namierené smerom k reproduktoru. Podľa odborníkov je to jasné znamenie, že mačky dokážu jasne rozoznať hlas majiteľa od hlasu cudzej osoby. Ďalšie experimenty okrem toho ukázali, že mačky vedia rozlíšiť aj to, keď sa majiteľ prihovára priamo im a to, keď sa rozpráva napríklad s inou osobou.

To znamená, že zvieratá si dokážu s človekom vytvoriť naozaj silné puto. Aj keď sa teda môže zdať, že sú to nezávislé a nevďačné stvorenia, podľa odborníkov im na majiteľovi naozaj záleží. Niektoré výskumy dokonca naznačujú, že puto medzi človekom a mačkou môže byť rovnako silné ako medzi človekom a psom.