Vďaka tomuto triku sa na nebezpečnom ľade už nepošmyknete. Niektorí sa ho hanbia vyskúšať, no musíte ho poznať

Dnes sme sa opäť zobudili do zasneženého rána a vločky poletovali na niektorých miestach naďalej aj počas dňa. Pre niektorých ľudí je vyjsť von v takomto počasí priam nočnou morou, kvôli desivej predstave pošmyknutia sa na klzkom chodníku. V tomto období asi nie je nič hroznejšie, ako keď už z diaľky vidíte, ako sa betón leskne a vy nemáte inú možnosť, než po ňom prejsť. Máme však dva hacky, ktoré vám môžu v týchto prípadoch pomôcť.

Prvý z nich spočíva v protišmykových návlekoch na topánky, či v nesmekoch, ktoré si jednoducho pripevníte na svoju obuv. Nejde len o výbavu, ktorá vám môže byť nápomocná pri turistike, ale môže vás zachrániť aj pri bežnej ceste do školy, práce alebo prechádzke pri venčení domáceho maznáčika.

Stoja doslova len pár eur, takže nejde o žiadnu veľkú finančnú investíciu, pri ktorej by vaše peňaženky zaplakali. Aktuálne sme našli protišmykové návleky na internete napríklad aj za necelé tri eurá.

Dá sa to aj úplne zadarmo

No ak hľadáte alternatívu, pri ktorej nezaplatíte vôbec nič, portál info.sk upozornil na hack, ktorý sa objavil na TikToku. Zdieľala ho používateľka @mels_family_life a aktuálne má 1,8 miliónov prehratí. Jeho autorka v ňom radí jednoduchý trik, ktorý môžete vyskúšať aj vy a nepotrebujete k tomu nič špeciálne. Stačia obyčajné staré ponožky, ktoré nájdete doma.

Jednoducho si ich nasadíte na prednú časť svojich topánok a ako ilustruje vo videu, môžete spokojne vyraziť na ľadovú plochu. Nazvala ho dokonca „najlepším hackom, ktorý potrebujete poznať“.

Kým niektorí sa hanbia, ďalší sa ho hrnú vyskúšať

Či skutočne funguje a do akej miery, sme neotestovali, no ak vám neprekáža pozornosť okolia, choďte do toho. Pretože jedno je isté — určite takto pritiahnete zvedavé oči. No vyzerá to, že niektorým to vôbec neprekáža.

„Radšej budem vyzerať hlúpo s ponožkami na topánkach, ako sa trápiť o barlách po tom, čo si zlomím nohu pri pošmyknutí,“ priznal niekto na sociálnej sieti. Viacerí sa zdôverili s tým, že sa obávajú pošmyknutia, a tak to vyskúšajú. „O tomto som ešte nepočula, určite to skúsim,“ napísala jedna z diváčok videa.

Niektorí ho už poznali predtým

Že nejde o žiadny nový výmysel, potvrdila jedna z ďalších komentujúcich. „Moja mama mi dávala ponožky na topánky, ešte keď sme boli deti a museli sme chodiť do školy po zľadovatených cestách,“ priznala.

No našli sa aj takí, ktorí sa jednoducho pýtali, prečo si ľudia radšej nekúpia protišmykové návleky na topánky. Takže nech už sa vám páči ktorákoľvek z týchto dvoch možností, ak sa obávate spadnutia na ľade, niektorú z nich radšej vyskúšajte.