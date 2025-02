Väzni si môžu skrátiť svoj trest čítaním kníh o desiatky dní: Stačí, keď potom zvládnu tento jednoduchý test

Predstavte si väzňa, ktorý namiesto dlhých rokov za mrežami trávi dni s knihou v ruke, aby si skrátil svoj trest, a to doslovne. Ponorený do príbehov Dostojevského či Tolstoja, premýšľajúc nad morálkou, vinou a vykúpením. Nie je to len fikcia, ale realita. Zákonom, ktorý umožňuje väzňom skrátenie trestu o niekoľko desiatok dní za každú úspešne zvládnutú knihu, sa inšpiruje čoraz viac krajín. Viete si predstaviť, že by takýto zákon platil aj u nás?

V Uzbekistane sa pripravuje revolučná zmena vo väzenskom systéme. Tamojšie úrady zvažujú zavedenie programu, vďaka ktorému by si odsúdení mohli skrátiť svoj trest čítaním kníh, ako píše web Novinky, všimol si Dnes24.

Väzni by písali test z obsahu diela

Podľa návrhu zákona, ktorý vypracovala druhá najsilnejšia strana v krajine, by si väzni mohli každý rok znížiť trest až o 30 dní. Podmienkou by bolo čítať knihy zo starostlivo vybraného zoznamu schváleného úradmi a následne úspešne absolvovať skúšku preukazujúcu znalosť o prečítanom diele — najmä o obsahu a hlavných myšlienkach knihy.

Za každú prečítanú knihu by sa trest skrátil o tri dni, pričom za jeden rok by väzni mohli prečítať maximálne 10 kníh, čo predstavuje skrátenie trestu o celý jeden mesiac.

Tento návrh má ambíciu znížiť počet odsúdených vo väzniciach, ale aj pomôcť ich vzdelávaniu a osobnostnému rozvoju. Uzbekistanské úrady dúfajú, že sa zákon osvedčí a stane sa tak inšpiráciou aj pre ďalšie krajiny.

Tento zákon nie je žiadnou novinkou

Avšak Uzbekistan nie je jedinou krajinou na svete s týmto zákonom. Podobné programy fungujú už aj v iných častiach sveta. Napríklad v Brazílii od roku 2012 umožňujú väzňom čítať knihy, na ktoré majú 30 dní a následne z nich musia vypracovať zhrnutie.

Brazílsky model pochválila aj organizácia Unesco, ktorá uviedla, že brazílsky väzenský systém sa „snaží rehabilitovať odsúdených tým, že im pomáha rozvíjať sa v kritických, kreatívnych a informovaných čitateľov“.

Podobný systém bol zavedený aj v Kazachstane v roku 2021 a v minulosti sa objavil aj v Rusku, kde sa väzni zameriavali predovšetkým na klasické národné literárne diela, ako sú Zločin a trest od Dostojevského či Vojna a mier od Tolstoja, o čom informoval The Telegraph.

Hlavným cieľom tohto programu je nielen skrátenie trestov, ale aj podpora intelektuálneho rozvoja väzňov. Nakoľko knihy môžu pomôcť pri ich resocializácii a pripraviť ich tak na lepší návrat do spoločnosti.