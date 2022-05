Väzni sa menia na vrahov či sexuálnych maniakov. Novinka od Netflixu ukazuje, čo všetko urobia pre nižší trest

Chris Hemsworth sa v novinke z dielne Netflixu mení na geniálneho, no excentrického vizionára. Vytvorí väzenie, kde nie sú žiadne mreže ani väzenské oblečenie. Výmenou za slobodu však musia väzni užívať lieky meniace ich myseľ. Vyvstáva tak otázka, kde začína a končí slobodná vôľa človeka?

Novinku s názvom Spiderhead si diváci budú môcť na Netflixe pozrieť už 17. júna. Ako informuje streamovací gigant prostredníctvom svojho webu, film zaujme okrem iného aj temným humorom. Okrem Hemswortha, ktorý stvárni Steva Abnestiho, sa diváci môžu tešiť aj na ďalšie známe tváre, vrátane Milesa Tellera či Jurnee Smollettovú. Nový trailer je skutočným lákadlom, zdá sa, že sa naozaj máme na čo tešiť.

Film vznikol na základe poviedky s názvom Escape from Spiderhead, ktorú napísal George Saunders. Výmenou za zmiernený trest sa niekoľko väzňov ocitne v zariadení Spiderhead. Súhlasia s tým, že im bude implantované zariadenie, prostredníctvom ktorého im bude Abnesti podávať drogy zahrávajúce sa s mysľou človeka.

Testuje hranice slobodnej vôle jedinca

Nie sú tu žiadne mreže, cely či väzenské oblečenie. Každý z väzňov tu môže byť sám sebou, avšak len do určitého momentu. Potrebuje väzeň niečo na odľahčenie? Abnestiho drogy to zariadia. Došli vám slová? Existuje „liek“ aj na to. Problém však nastane, keď sa medzi dvoma väzňami – Jeffom (Miles Teller) a Lizzy (Jurnee Smollettová) vytvorí puto. Ich cesta za slobodou sa razom komplikuje a Abnesti sa rozhodne otestovať hranice slobodnej vôle jedinca.

Zdá sa, že Hemsworthovi úloha naozaj sadla a temná komická postava mu vyhovuje. Či však bude celý film taký zaujímavý ako ukážka, uvidíme už čoskoro.