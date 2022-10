Váš iPhone zavolá políciu aj počas jazdy na kolotoči. Ľudia sú z novej funkcie v rozpakoch

S technickým progresom prichádzajú aj moderné inovácie, ktoré majú pomáhať ľuďom. Podobne k tomu pristúpili aj v Apple, kde do svojich najnovších zariadení integrovali aj detekciu nárazu, respektíve havárie. Systém funguje zodpovedne, no zároveň vám môže privolať políciu aj vtedy, keď si užívate jazdu na kolotoči.

Apple sa rozhodol posunúť vybavenosť svojich zariadení na novú úroveň. Do najnovších modelov iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch Series 8 a Apple Watch Ultra totiž vložili aj tzv. Crash Detection (detekciu nárazu).

Tento systém funguje tak, že pokiaľ vaše zariadenie Apple zistí náraz, ktorý môže ohroziť vaše zdravie, zapne núdzový režim, píše Wall Street Journal.

Majitelia zariadení tak dostanú 20 sekúnd na to, aby nehodu, respektíve iné náhle narušenie zdravotného stavu, potvrdili. Ak v tomto časovom úseku nereagujete, systém automaticky zavolá záchranným zložkám, ktorým sa prehrá správa v znení: „Majiteľ tohto iPhone mal dopravnú nehodu a nereaguje na svoj telefón.“

Boli na horskej dráhe, ku ktorej prišla aj polícia

Zároveň, ak je vyvolanie detekcie nárazu falošné, v rámci uvedených 20 sekúnd môžete núdzové volanie zrušiť a nahlásiť, že nič vážne sa nedeje. To mali spraviť aj ľudia v zábavnom parku v Spojených štátoch amerických. Tí sa ale nestačili čudovať, prečo sa po ich jazde na horskej dráhe objavili pri atrakcii policajné autá.

Počas toho, ako si užívali adrenalínovú zábavu, ich iPhone detegoval prudké pohyby a zastavenia, ktoré sa na horskej dráhe dejú pomerne často. Systém to však vyhodnotil ako náraz, a tak privolal záchranné zložky, z ktorých prvá dorazila polícia.

Motorkár mal mať nehodu, telefón mu však vypadol z vrecka

Podľa Wall Street Journal sa už neraz stalo, že systém vyhodnotil situáciu nesprávne a zbytočne zalarmoval políciu či záchranárov. Nedávno sa motorkárovi stalo, že jeho matka a priateľka boli falošne informované o jeho dopravnej nehode. Pritom mu len spadol telefón z vrecka na cestu.

Veľakrát sa už ale aj stalo, že detekcia nárazu pomohla urýchliť príchod záchranných zložiek na miesto vážnych dopravných nehôd. Minulý týždeň dostali policajti v americkom meste Lincoln telefonát, ktorý znel ako nahratý hlas a hovoril, že majiteľ iPhone mal vážnu dopravnú nehodu.

Systém sa bude zlepšovať, povedal hovorca Apple

Po tom, čo prišli na miesto havárie, našli auto mimo vozovky so šiestimi pasažiermi, z ktorých, žiaľ, neprežil ani jeden. V tomto prípade systém nepomohol zachrániť životy ľudí, no dostal pozitívne ohlasy za rýchlosť, akou potrebným zložkám ohlásil, že sa niečo stalo. Polícia to podľa Independent označila za najhoršiu nehodu v histórii mesta.

Hovorca spoločnosti Apple uviedol, že jej algoritmy sú extrémne citlivé pri zisťovaní vážnych nehôd a boli overené pomocou viac ako milióna hodín údajov z nárazových testov. Dodal, že systém sa bude časom zlepšovať.