Valí sa na nás šialené dusno, teploty budú nad 35 stupňov: Tu udrú búrky, pozor aj na nebezpečné javy

S novým týždňom prichádza nová vlna horúčav. Teploty budú extrémne, a to napriek tomu, že obloha bude pomerne zatiahnutá. Pripraviť sa treba aj na výskyt búrok, upozorňuje iMeteo. V niektorých oblastiach krajiny bola vydaná aj výstraha.

Horúčavy pretrvávajú

Od horúčav, ktoré na Slovensko udreli v nedeľu, si ani dnes nevydýchneme. Teploty majú vystúpiť až nad hranicu +30 °C, v tých najteplejších oblastiach prekročia +32 °C.

Slnečné počasie by ste však čakali len márne. Prevládať bude premenlivá oblačnosť, miestami bude aj zamračené. Pocitovo však bude mimoriadne dusno.

Počítať treba aj s prehánkami a búrkami. Tie budú sprevádzať nárazy vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a tiež krúpy.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvého stupňa do 18:00, a to pre stredné a východné Slovensko. Ako píše TASR, predbežne platia výstrahy aj na utorok. Zajtra sa totižto na juhu očakávajú vysoké teploty, a to až do +34 °C.

Už v stredu by teploty na Slovensku mali podľa portálu o počasí s veľkou pravdepodobnosťou prekročiť hranicu +35 ° a dostať by sa mohli až k úrovni +37 °C. Horúco bude aj v ďalších dňoch, navyše nás opäť čaká na pocit veľmi dusné počasie.