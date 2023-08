V žiadnom prípade nespite pri mobile, ktorý sa nabíja: Apple varuje ľudí pred desivými rizikami, na tieto veci pozor

Už ste možno počuli o tom, že by ste si nemali nabíjať mobil počas spánku. A ak vlastníte značku telefónov s odhryznutým jablkom, týka sa to aj vás. Ako uvádza LADbible, Apple varuje ľudí, aby za žiadnych okolností nespali pri svojom telefóne, keď sa nabíja. Môže to mať hrozivé následky.

Určite to veľmi dobre poznáte. Predtým, ako sa ponoríte do spánku, niekoľko minút scrollujete sociálne siete, následne mobil pripojíte na nabíjačku a necháte si ho pri hlave, aby ste mohli ráno jednoduchým pohybom vypnúť hlučný budík. Ak patríte medzi ľudí, pre ktorých je toto rutinou, zbystrite pozornosť.

Je to zlé, no robia to mnohí z nás

Nikdy by ste nemali spať vedľa svojho iPhonu, ktorý sa nabíja, pretože je tu riziko požiaru či zásahu elektrickým prúdom. A už vôbec by ste nemali svoj telefón ukladať pod vankúš, paplón či, nebodaj, pod svoje vlastné telo, alebo držať ho v ruke.

Dôvodom je, že nabíjačka by mala byť počas dobíjania mobilu v dobre vetranom priestore, čiže, ak je skrytá pod vankúšom alebo v zovretí vašej dlane, nie je to vôbec dobré a hrozí prehriatie.

Niekoľko dobrých rád

Apple odporúča, aby ste svoj mobil nabíjali na mieste, kde dobre prúdi vzduch a nemôže sa stať, že ho v noci privalíte svojím telom či nejakou prikrývkou. Ďalej upozorňuje aj na používanie nabíjačiek, ktoré nepochádzajú z ich dielne a môžu narobiť problémy.

Okrem toho pridal aj chytré rady, akými sú, že mobil sa má nabíjať čelom nahor a ak náhodou používate kovový kryt, mali by ste ho pri ňom dať dolu. Taktiež ho nenabíjajte na vlhkom mieste a už vôbec nie káblom, ktorý je poškodený.

Ak si teda nabíjate mobil počas noci a nechávate si ho pri hlave, už to nerobte. Okrem spomínaných hrozieb vám môže brániť v dobrom spánku a oddychu, ktorý naše telo potrebuje. Namiesto pozerania sociálnych sietí si skúste pred spánkom napríklad prečítať knihu a posledné minúty z dňa nevenovať mobilnému telefónu.